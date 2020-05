Banderazo de inicio de obras del Tren Maya podría ser virtual: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que para el banderazo de salida del inicio de la construcción del Tren Maya -que podría ser virtual- invitará a los directivos de las empresas constructoras para hacer el compromiso de que la obra se entregará en tiempo, forma presupuesto y de ser así se los reconocerá en una placa.

“Quiero invitar cuando se inicien los trabajos a los directivos de las empresas, la mayoría son mexicanas, que es un compromiso público de cumplir en tiempo, forma y presupuesto; nada de que se paró la obra, nada de que hace falta una ampliación presupuestal, no, eso ya se terminó; nada de que nos faltaron ingenieros y equipo, no pudimos avanzar, nada de que no se cumplió la meta de avance en el año o que se termina el año próximo. No, es cumplir cabalmente esa también una nueva normatividad”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que así como ya se acabó el gobierno corrupto que pedía “moche” para entregar las obras, que no hay influyentismo, espera lo mismo de las empresas.

Leer también: Sin licitación, adjudican a ICA tramo 4 del Tren Maya

“Vamos a conocer quiénes son los dueños, los directivos de las empresas, si quedan mal aquí mismo se va a dar a conocer, cuando menos en México no van a tener ningún contrato mientras nosotros estemos en el gobierno”.

“Si quedan bien en la placa de inauguración de las obras con el mismo tamaño de letras que se va hablar que es obra del pueblo, así también el reconocimiento a la empresa que la realizo y que cumplió, sea nacional y extranjera”.

El presidente López Obrador señaló que en caso de que las autoridades de Salud no le permitan realizar una gira de trabajo para el 30 y el 31 de mayo, daría un banderazo virtual desde Palacio Nacional.

Además dijo que sí retoma sus giras de fin de semana se transportaría por tierra, aunque le tome más tiempo, ello con el objeto de mantener las medidas sanitarias.

hm