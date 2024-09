El senador Omar García Harfuch afirmó que la reforma para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) controle a la Guardia Nacional (GN) permitirá que esta corporación sea una institución transexenal, independientemente del partido político que gobierne al país.

Al defender la reforma, el próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguró que lo que se pretende es aprovechar la fortaleza institucional de la Sedena para el desarrollo, consolidación y permanencia de la Guardia Nacional, sin importar los cambios de administración.

García Harfuch negó que la reforma militarice la seguridad pública y destacó que los ejes de la estrategia del nuevo gobierno son atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia del Estado mexicano y coordinación absoluta en el gabinete de seguridad.

Dijo que uno de los principales requisitos para lograr la pacificación del país y un adecuado combate a la delincuencia es contar con instituciones sólidas de seguridad, “y esta solidez institucional pasa necesariamente por brindar continuidad a las políticas y estrategias de seguridad, una continuidad que permita que las instituciones maduren, que se fortalezcan y que se consoliden”.

García Harfuch puntualizó que es necesario tener una visión de seguridad a largo plazo, que “es justo lo que ha faltado en nuestro país, ya que no hemos dejado madurar a las instituciones de seguridad”, con excepción de la Secretaría de Marina (Semar) y la Sedena.

“Estas dos instituciones son las únicas que, sin importar los cambios de gobierno, han continuado su fortalecimiento con planes y políticas a largo plazo, con la mística de la institución, con la formación, el tipo de capacitación y disciplina de sus integrantes”, y con un servicio profesional de carrera que ninguna institución de seguridad civil ha tenido en México.

Recordó que la Secretaría de Seguridad que tendrá a su cargo cuenta con atribuciones de investigación y será fortalecida con una subsecretaría de Inteligencia de Investigación, así como el reforzamiento del Centro Nacional de Inteligencia.

Adelantó que estas instituciones de investigación e inteligencia darán apoyo a la GN, Sedena y Semar e investigarán también los delitos federales, además de que apoyarán a los gobiernos estatales, porque 80% de los delitos que se cometen en el país son del fuero común.

“Lo que está buscando este gobierno es poder trabajar con un nivel de coordinación máxima entre la Sedena y Semar (...) con las 32 entidades federativas, porque a la gente no le importa si es un delito del fuero federal o (...) común, lo que exige es que se resuelvan los delitos. Y para que eso suceda partimos de una premisa muy sencilla: no se pueden acabar los delitos si no se detiene a quienes los cometen”.

Congresos en ocho entidades ratifican reforma a la Guardia

A menos de un día de que el Senado de la República aprobara la reforma constitucional que traslada la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al menos siete Congresos estatales ratificaron la minuta.

A unas horas de haber sido enviada a las Legislaturas estatales, la reforma fue aprobada por Tabasco, Zacatecas, Quintana Roo, Ciudad de México, Sinaloa, Tlaxcala, Baja California y Yucatán, y estaba pendiente en Morelos y Colima. El Congreso de Tabasco fue el primero en aprobar la modificación, con 27 votos a favor y ocho en contra, para lo cual Morena se apoyó de sus aliados del Partido Verde y el PT.

Una de las bancadas que se opuso a esta nueva legislación fue la del PRD, por lo que desde tribuna su coordinador parlamentario, Nelson Gallegos, acusó que la iniciativa aprobada por los morenistas contiene errores y por las prisas no se revisó, por lo que es una modificación confusa y peligrosa.

En Zacatecas, con 18 votos a favor y 12 en contra, la Legislatura local se convirtió en la segunda entidad en aprobar la reforma.

Los votos a favor fueron del “bloque oficialista” de Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza, mientras que la negativa fue por parte del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, quienes argumentaron que la modificación lleva a una militarización de la seguridad pública del país que violenta la Constitución, porque la Guardia Nacional debe ser una corporación de corte civil.

En la Ciudad de México, el Congreso local, en su calidad de Constituyente Permanente, aprobó con 43 votos a favor y 19 en contra la reforma constitucional.

Durante el debate, Patricia Urriza, de Movimiento Ciudadano, expuso que el PRIAN inició la guerra, pero ahora Morena con esta reforma la continúa.

Durante todo este debate, los diputados panistas llevaban sus playeras negras con la leyenda “Soy la resistencia” y en cada una de sus intervenciones se arropaban entre sí y mostraban carteles que decían “No a la militarización”.

En Quintana Roo —en plena contingencia por las afectaciones provocadas por el huracán Helene en la zona norte de la entidad—, el Congreso estatal aprobó la modificación constitucional.

José Luis Pech, diputado de oposición por Movimiento Ciudadano, subrayó que lo votado, en materia de Guardia Nacional y Ejército, afectará a “hijos y nietos”.

Recordó que, como senador, hace cuatro años, votó a favor la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la reforma constitucional que le dio vida a la Guardia Nacional, que tuviera mando civil “y es lo que va a desaparecer ahora”, para que después de cinco años los militares regresaran a los cuarteles, fortaleciendo además a las policías locales.

En Sinaloa, el Congreso del estado aprobó en sesión extraordinaria, con 27 votos a favor y dos en contra, la minuta que envió el Senado sobre la Guardia Nacional.

En Tlaxcala, con el rechazo de la oposición, pero con la mayoría de Morena, la Cámara de Diputados estatal avaló la minuta de la reforma constitucional con 17 votos a favor y tres en contra.

Para este jueves se espera que la reforma sea contemplada a discusión en los congresos de Tamaulipas, el Estado de México y Michoacán, además de que el viernes podría ser avalada por Sonora y Baja California Sur. Con información de corresponsales nacionales

