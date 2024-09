Al exponer las bondades de la reforma recién aprobada para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el senador Omar García Harfuch afirmó que este cambio a la Constitución permitirá que la corporación creada en esta administración sea una institución transexenal, independientemente del partido político gobierne al país.

El próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal aseguró que con la reforma se aprovechará la fortaleza institucional de la Sedena para el desarrollo, consolidación y permanencia de la Guardia Nacional, sin importar los cambios de administración.

“El hecho de que la Guardia Nacional se desarrolle dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional implica que, sin importar el partido en el gobierno, son instituciones transexenales que continuarán desarrollándose, consolidándose y fortaleciéndose”, dijo.

García Harfuch negó que la reforma militarice la seguridad pública y destacó actualmente existe dentro de la Fiscalía General de la República una Policía Federal Ministerial que es 100% civil, con todas las atribuciones de investigación, “con la cual vamos a trabajar también en una estrecha coordinación”.

Sostuvo que uno de los principales requisitos para lograr la pacificación del país y lograr un adecuado combate a la delincuencia es contar con instituciones sólidas de seguridad, “y esta solidez institucional pasa necesariamente por brindar continuidad a las políticas y estrategias de seguridad; una continuidad que permita que las instituciones maduren, que se fortalezcan y que se consoliden”.

Omar García Harfuch puntualizó que es necesario tener una visión de seguridad a largo plazo, que “es justo lo que ha faltado en nuestro país, ya que no hemos dejado madurar a las instituciones de seguridad”, con excepción de la Secretaría de Marina (Semar) y la Sedena.

“Estas dos instituciones son las únicas que, sin importar los cambios de gobierno, han continuado su fortalecimiento con planes y políticas a largo plazo, con la mística de la institución, con la formación, el tipo de capacitación y disciplina de sus integrantes” y con un servicio profesional de carrera que ninguna institución de seguridad civil ha tenido en México.

Recordó que la Secretaría de Seguridad que tendrá a su cargo cuenta con atribuciones de investigación y será fortalecida con una subsecretaría de Inteligencia de Investigación, así como el reforzamiento del Centro Nacional de Inteligencia.

Adelantó que estas instituciones de investigación e inteligencia darán todo el apoyo a la Guardia Nacional, a la Sedena y a la Semar, a las entidades federativas e investigarán también los delitos federales, además de que apoyarán a los gobiernos estatales, porque el 80% de los delitos que se cometen en el país son del fuero común.

“Lo que está buscando este gobierno es poder trabajar con un nivel de coordinación máxima entre la Sedena, Semar, totalmente coordinados con las 32 entidades federativas, porque a la gente no le importa si es un delito del fuero federal o del fuero común, lo que exige es que se resuelvan los delitos. Y para que eso suceda también partimos de una premisa muy sencilla: No se pueden acabar los delitos si no se detiene a quienes los cometen”, reconoció.

