Esta tarde se reunió la titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Graciela Márquez, con la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Merilyn Gómez, para hablar sobre las nuevas facultades que se le otorgarán derivado de la reforma constitucional que extingue los órganos autónomos.

Explicó que con la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Inegi tendrá que analizar las nuevas atribuciones, una vez que termine el proceso legislativo, y después analizar si es necesario solicitar una reasignación de presupuesto para 2025.

“Observaremos las atribuciones que se le otorgan al Instituto, y a partir de esas atribuciones -porque el proceso no ha terminado- y las reformas a toda la legislación secundaria, ver cómo vamos a operacionalizar esas reformas y actuar en consecuencia”, explicó.

No obstante, afirmó que las nuevas facultades no significarán una doble responsabilidad para el instituto que encabeza. “No va a ser el Coneval, el Coneval se extingue conforme a la reforma. Entonces, no hay una doble carga”, dijo.

“Necesitamos entender las nuevas atribuciones con las que contaremos y a partir de esas nuevas atribuciones ver el presupuesto que originalmente se le asignó tanto al Instituto, tanto al Inegi como al Coneval”, expresó Márquez.

Graciela Márquez dijo que al Inegi le hicieron un recorte de 5 mil millones de pesos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), y ello pone en riesgo la Encuesta Intercensal 2025, que cuesta alrededor de 5 mil 800 millones de pesos.

“Apenas alcanzaría para la nómina y algunos proyectos estratégicos, pero necesariamente se dañaría la capacidad operativa del Instituto para los demás programas”, dijo.

