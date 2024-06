Tras la jornada electoral del 2 de junio, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México recibió las llamadas de felicitación de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez y del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En un video publicado en redes sociales, se ve como la virtual presidenta celebra con su equipo el anuncio del INE que la colocaba como la candidata que encabezaba las preferencias electorales tras la jornada electoral.

Tras el anuncio, se abraza con Mario Delgado, líder nacional de Morena, y con su esposo, Jesús María Tarriba, con quienes celebra los primeros momentos de su triunfo.

En el video se ve a Sheinbuam hablando por teléfono y se escucha “muchas gracias Xóchitl, te lo agradezco muchísimo, muy amable”.

En otra parte del video, se aprecia cómo toma su celular y dice “muchas gracias Presidente”, seguido de una sonrisa.

La "gritoniza" a Xóchitl

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Xóchitl Gálvez confirmó la llamada y relató que fue corta, así como una decisión personal, pero no se pactó si se haría pública.

Luego de que se difundieran versiones de que el líder nacional del PAN, Marko Cortés, se molestara con Xóhitl Gálvez, incluso con gritos por la llamada, la excandidata presidencial recalcó que él no entendió que "ningún hombre me manda, no tenía que pedirle permiso a ninguno de ellos para felicitar a Claudia Sheinbaum”.

En entrevista radiofónica, Max Cortázar, exvicecoordinador de la campaña presidencial de de Gálvez confirmó la molestía del líder Nacional del PAN por felicitar a Claudia Sheinbaum tras su triunfo en las elecciones del pasado 2 de junio.

Marko Cortés por su parte, negó haberle gritado a Xóchitl diciendo que "yo no grito en ningún caso ni en ninguna reunión, he tenido muchas responsabilidades y muchos momentos complejos y eso nunca ocurre; una cosa es hablar claro, fuerte y asertivo y otra muy distinta es gritar y menos faltar al respeto”.

