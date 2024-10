El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, destacó que a lo largo de su gestión ha logrado recuperaciones por un total de 25 mil 510 millones de pesos.

Así lo dijo este miércoles, durante la entrega de la segunda fiscalización a la cuenta pública 2023.

“Desde el inicio de mi gestión y hasta la entrega de los informes del día de hoy, la auditoría ha recuperado más de 25,510 millones de pesos y nuestro presupuesto ordinario de 2018 a 2021 ha sido por 17 mil 411 millones es decir somos autofinanciables”, declaró.

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), destacó además que la fiscalización a la cuenta pública 2023, se lograron cifras récord en número de auditorías, que se han ido superando año con año:

Lee también Diputadas acusan a David Colmenares, titular de la ASF, de ser cómplice de “corrupción e impunidad”

“En el año 2019 se hicieron mil 358 auditorías, en 2020 fueron mil 616, en 2021 fueron 2050, en la cuenta pública 2022 se entregaron 2153 fiscalizaciones, mientras que la cuenta pública 2023 tendrá 2369 auditorías”, detalló.

Del total de auditorías de la cuenta pública 2023, que se divide en tres entregas, la publicada este miércoles (segunda entrega) cuenta con un total de 678 fiscalizaciones.

David Colmenares detalló que los recursos observados, pueden ser aclarados en un plazo máximo de 120 días.

“Las entidades fiscalizadas pueden aclarar Las observaciones determinadas durante el proceso de auditoría y de no ser así se da inicio a las investigaciones correspondientes a la presentación de denuncias penales y procedimientos resarcitorios en contra de los funcionarios responsables según corresponda”, aseveró.

Lee también Diputada Pérez-Jaén denuncia encubrimiento de Morena al titular de la ASF, David Colmenares

Por su parte, Javier Octavio Herrera Borunda, Presidente de la Comisión de Vigilancia, advirtió que en los estados hay malos manejos de recursos por malos criterios de fiscalización, motivo por el que adelantó que propondrá una reforma en la materia.

“Debe de procederse a la homologación legislativa de criterios de fiscalización y rendición de cuentas en las entidades federativas. Demos abogar porque el marco jurídico de los estados se alinea con el de la federación. No podemos permitir que se solapen malos manejos de los recursos de los mexicanos por una legislación ambigua, desactualizada, e inclusive inconstitucional o ilegal, me queda claro de que no somos legisladores locales pero el problema es real y debemos junto con la auditoría superior ser promotores de ese esfuerzo, por ello propondré una agenda ambiciosa de foros estatales con autoridades locales y sociedad organizada que busquen esa armonización”, concluyó.

Conagua presenta probables daños al erario por 348 millones: ASF

Por pagos indebidos en contratos de obras, pagos en exceso en materiales, personal, obras y anticipos de contratos, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), organismo que depende de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presenta probables daños al erario por 348 millones 190 mil 767 pesos.

Así lo informa la segunda entrega de la fiscalización a la cuenta pública 2023 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la que se señalan irregularidades en la construcción de obras a cargo de la Conagua, entre ellas, el Proyecto Baluarte Presidio y la Presa Santa María, en el Estado de Sinaloa; la Rehabilitación y Modernización del Abastecimiento a Calakmul, en el Estado de Campeche; la Construcción del Acueducto El Cuchillo II, en el Estado de Nuevo León; así como la ampliación del Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui, y el acueducto Yaqui, en el Estado de Sonora.

Además, señala que en construcciones como el Acueducto El Cuchillo ll, se realizaron trabajos de mala calidad, ya que se observaron filtraciones de agua en los muros y áreas con humedad en la Planta de Bombeo 0 y que en el Proyecto Baluarte Presidio y la Presa Santa María no se acreditaron los estudios, el proyecto de ingeniería y la memoria de cálculo debidamente formalizados con la firma de los responsables de su elaboración y autorización.

En una revisión hecha por EL UNIVERSAL a la segunda entrega de la fiscalización de la cuenta pública 2023, el informe muestra que el Proyecto Acueducto Yaqui en Sonora tiene 29 millones 75 mil 827 pesos pendientes por aclarar, mismos que corresponden a pagos indebidos en contratos de obra, importes pendientes por resolver y pagos en exceso, por ello, la ASF emitió 2 promociones de responsabilidad administrativa y 4 pliegos de observaciones.

Lee también Semarnat, Pemex y UNAM alistan construcción de primer parque industrial de economía en Tula, Hidalgo

Sobre la Ampliación del Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui, también en el Estado de Sonora, se determinó que existen 27 millones 171 mil 829 pesos pendientes por aclarar en pagos indebidos en materiales, pagos en exceso por obras y entregas extemporáneas de anticipos en contratos. Así, la ASF emitió 2 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 2 pliegos de observaciones.

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría, se emitieron oficios para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control con motivo de una irregularidad detectada la cual es que no se acreditó la aplicación de penas convencionales, formalización de convenios, actas de entrega-recepción y finiquitos, en dos contratos de obra.

En la construcción del Acueducto El Cuchillo II, en el Estado de Nuevo León el organismo auditor registró 77 millones 266 mil 326 pesos pendientes por aclarar en pagos anticipados, pagos indebidos, por obras y trabajos de mala calidad y la falta de precisión en costos, cantidades y rendimientos de los insumos o materiales, maquinaria, obra, equipo y mano de obra.

Al respecto, la ASF emitió 2 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 6 pliegos de observaciones entre las que incluye el señalamiento a trabajos de mala calidad en la Planta de Bombeo 0 en la cual reporta humedad y filtraciones.

En el caso del Proyecto Baluarte-Presidio y Presa Santa María, en el estado de Sinaloa se determinaron 220 millones 153 mil 61 pesos pendientes por aclarar y se hicieron 2 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, más 4 pliegos de observaciones. Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría, se emitió un oficio para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control con motivo de una irregularidad detectada pues no se acreditaron los estudios, el proyecto de ingeniería y la memoria de cálculo debidamente formalizados con la firma de los responsables de su elaboración y autorización.

Finalmente, respecto a la Rehabilitación y Modernización del Abastecimiento a Calakmul, en el Estado de Campeche se determinaron 523 mil 724 pesos pendientes por aclarar correspondientes a pagos en exceso por personal y obras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jf / mahc/bmc