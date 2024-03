Asesinatos de candidatos en el actual proceso electoral no representan una amenaza la democracia en México: AMLO a “60 Minutes” El presidente López Obrador afirmó que él puede viajar por todo el país sin problemas y no hay región de México a la que no pueda visitar

La periodista Sharyn Alfonsi, del programa “60 Minutes”, entrevista al presidente López Obrador / Captura de pantalla