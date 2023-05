Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se pronunció contra la invalidez del acuerdo presidencial que clasificó obras como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas de seguridad nacional, al considerar que no afecta las atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Al pronunciarse sobre la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara, Arturo Zaldívar aseguró que el acuerdo tampoco viola el derecho a la información porque, dijo, en ninguna parte de su articulado se señala que su objetivo sea reservar información generada de los proyectos prioritarios y estratégicos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estoy en contra de la invalidez del acuerdo impugnado, pues, contrario a lo que sostiene el proyecto, de ninguna manera afecta o interfiere en el derecho de acceso a la información pública, y por consiguiente no afecta las atribuciones del Inai en materia de transparencia”, refirió.

Zaldívar afirmó que el decreto sitúa toda la información sobre las obras en el supuesto de reserva del artículo 113 fracción primera de la Ley de la Materia, “en ninguna parte del acuerdo, se extrae que su objetivo sea reservar información generada de los proyectos a los que se refiere”.

El ministro Zaldívar aseguró que la SCJN no puede invalidar un acto con base en escenarios hipotéticos, presumiendo “la mala, la incompetencia y la malicia de las autoridades, así no se ejercer el control constitucional, así no se interpreta la Constitución”.

“Nuestra labor es decidir con sustento en los hechos, no las conjeturas, las pruebas y no las especulaciones. Hoy los hechos y las normas son claros: La ley y nuestra jurisprudencia exigen que toda reserva de información se justifique plenamente a partir de una prueba de daño, nada en el acuerdo afecta esta obligación. Por la anterior, no comparto la propuesta del proyecto y estoy por la validez del acuerdo impugnado”, mencionó.

Las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz se pronunciaron también a favor del decreto presidencial.

