Aplazan debate de reforma electoral en el Pleno hasta el 6 de diciembre

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, adelantó a EL UNIVERSAL que la reforma electoral no se debatirá en el pleno este martes, como se había acordado al interior de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En entrevista explicó que el dictamen es amplio, por lo que determinaron dar oportunidad de análisis una semana más.

"Hoy vamos, por prudencia, a darle tiempo, porque solo tuvieron conocimiento del dictamen 100 diputados, es un dictamen muy denso de casi mil páginas, por lo que a petición de la coalición y de varios coordinadores y diputados se determinó que se haga la declaratoria de publicidad en la gaceta y dar oportunidad para que el día martes de la próxima semana ya sé este votando el dictamen", expuso.

El líder guinda recordó que ya se había solicitado a la Mesa Directiva una sesión extraordinaria para hoy mismo, a fin de votar en el pleno la reforma electoral, sin embargo, confirmó que ya pidió cancelar dicha solicitud.

Lea también: Morena revive iniciativa para que bancos “se cobren a lo chino”

"Entonces, la sesión extraordinaria que estaba solicitando a la Mesa Directiva se retira para que se ha tendido el dictamen la próxima semana", puntualizó.

Mier Velazco descartó que el aplazamiento se trate de una intentona para convencer a la bancada del PRI y otro grupo parlamentario de oposición.

"Ninguna suspicacia, no hay acuerdos, la propuesta no va a cambiar en nada, Que no haya sospechosismo, no hay ningún propósito ni de violentar el proceso ni nada nada oscuro que no sea lo que te estoy diciendo", concluyó.