El senador Ricardo Monreal Ávila anunció que “se cayó” el acuerdo integral que construían los grupos parlamentarios en la Cámara Alta para aprobar los nombramientos de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y de magistrados electorales de salas regionales, de tribunales locales y de justicia administrativa, además de los tres integrantes que faltan en el Consejo Nacional de Hidrocarburos, entre otros.

En entrevista, el excoordinador de la bancada de Morena detalló que “hasta ayer se estaba construyendo un proyecto amplio, al final no se concretó”.

Dijo que la negociación iba muy avanzada, pero por” dos o tres nombres” de magistrados electorales, “ya no se pudo procesar”.

Lee también Ministro Pardo Rebolledo: 2023 ha sido bastante complejo por cuestionamientos a independencia y legitimidad

Monreal Ávila reconoció que uno de los grupos parlamentarios con los que se había llegado prácticamente a un acuerdo era Movimiento Ciudadano, pero al final no se logró concretar y las pláticas hasta este momento, están suspendidas.

“Fundamentalmente, y a mí me gusta ser muy claro, habíamos construido con MC; también hablamos con el PRI, Eduardo Ramírez habló con PRI y con PAN y con el Grupo Plural y yo estuve dialogando, porque así me lo pidieron, con MC, con otros senadores en lo individual, pero con todos se habló para tratar de llegar a un consenso, que no se logró”, explicó.

Recalcó que por primera vez en la historia del país, el Presidente hará un nombramiento directo en la Suprema Corte de Justicia, lo que coloca al Senado en una falta u omisión, aunque eso no le quitará legitimidad a la ministra que sea designada.

“Me temo que será la primera vez en la historia del país que el presidente acuda a sus facultades constitucionales para que en razón de la segunda terna rechazada, asuma el presidente su decisión en favor de una de ellas. Es la primera vez en la historia del constitucionalismo mexicano”, lamentó.

Lee también Niega Clemente Castañeda que MC vaya a apoyar a Morena en elección de ministra de SCJN