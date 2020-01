Anuncia AMLO inversión en el sector energético

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la primera quincena de febrero presentará un plan de inversión conjunta, público-privada, en el sector energético.

Durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el Primer Mandatario explicó que el plan incluye inversiones para Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y se va a definir en qué campos se puede invertir.

Se trata de la segunda parte del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó junto con la iniciativa privada en noviembre pasado.

Se estima que tan sólo para el sector energético puede haber una derrama económica de 148 mil 540 millones de pesos en proyectos de infraestructura.

Al señalar que su gobierno ya “salvó a Pemex y se recuperó la producción petrolera”, el presidente López Obrador reiteró que no abrirá las rondas petroleras hasta que las empresas con contratos para la explotación de hidrocarburos comiencen a invertir y producir crudo.

“Es que ya se entregaron contratos desde el sexenio anterior para la explotación en aguas profundas; lo que estamos pidiendo ahora es que inviertan, porque tienen los contratos y no producen. ¿Cómo les vamos a dar nuevos contratos si no están invirtiendo?”, dijo.

Retoma fertilizadoras chatarra

Pese a que están involucradas en actos de corrupción y mantienen una deuda millonaria para el Estado, el presidente López Obrador dijo que pondrán a producir las plantas de fertilizantes que están abandonadas y que se compraron durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (PRI), para apoyar con abono barato a los pequeños productores agrícolas.

“Vamos a entregar los fertilizantes a los productores pequeños. Ya tomamos la decisión de desarrollar y operar las plantas de fertilizantes que se compraron en el sexenio pasado, ya saben la historia. Hubo actos de corrupción y se tiene una deuda de cerca de mil millones de dólares, pero ¿qué hacemos?, ¿dejamos que se arruinen?, ¿no las ponemos a producir, las vendemos y de todas maneras tenemos que pagar la deuda?”, cuestionó el Mandatario.

El titular del Ejecutivo dijo que se tomó la decisión de ponerlas a producir para tener fertilizante muy báratro para los pequeños productores de productos básicos.

En junio de 2019, EL UNIVERSAL dio a conocer que el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos señalan en un informe que el expresidente Enrique Peña Nieto pudo haber recibido un soborno al autorizar la adquisición.

En su momento, el exprimer mandatario habría dado su aval a Emilio Lozoya, que en ese entonces se desempeñaba como director de Pemex, para que se pagara por Fertinal 635 millones de dólares, pese a que la empresa era insolvente.

Al conocer el caso, el presidente López Obrador puso a revisión las plantas de fertilizantes, en especial la de Fertinal en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y la de Pajaritos, en Veracruz, adquiridas en el sexenio de Peña Nieto, y que pudieron registrar transacciones irregulares durante su compraventa.

El Primer Mandatario señaló que la administración del exgobernador del Estado de México se dedicaba a adquirir plantas que fueron privatizadas durante la administración del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

“O sea, de privatizadores regresaron a estatistas, por los negocios, y de todo esto que ya sabemos que pasó”, aseguró el Jefe del Ejecutivo.

Revisarán contratos de energías limpias

El Presidente también señaló que se revisarán algunos contratos otorgados a empresas privadas que producen energías limpias —eólica y solar, entre otras— para determinar si las firmas privadas se encuentran subsidiadas de la manera adecuada.

“Se les compra la energía, se les da un subsidio. Por ejemplo, no pagan nada por la transmisión de la energía que producen, eso corre a cargo de la CFE. Entonces, no vamos a hacer nada arbitrario. Estamos revisando todo esto, que fue muy dañino para el interés general, para el interés público. Queremos nosotros competencia, libre mercado, no estas condiciones de privilegio”, aseveró el Presidente.

Va por Bancos del Bienestar

Andrés Manuel López Obrador expuso que sensibilizará al Banco de México (Banxico) para que permita la operación del Banco del Bienestar.

El Primer Mandatario expresó que no deben existir obstáculos para la operación de las 2 mil 700 sucursales que abrirá el Banco del Bienestar y que Banxico no debe dificultar ni impedir la dispersión de los recursos a través de este nuevo mecanismo financiero.

“Vamos a hablar con los del Banxico, respetando su autonomía. Los tenemos que sensibilizar porque para ellos esto es un anacronismo, hasta un sacrilegio, porque sus concepciones son otras. Nosotros llegamos aquí después de que le planteamos a la gente que iba a cambiar la política económica neoliberal”, dijo el titular del Ejecutivo.

“Son cambios y no tiene por qué haber obstáculos. ¿Cómo el Banco de México nos va a impedir que tengamos una sucursal para dispersar recursos en favor de la gente? ¿En qué se perjudica o a quién se perjudica? Si va a ser un asunto de preponderancia”, agregó.