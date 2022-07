Ha faltado valor a expresidentes para resolver migración, acusa Ken Salazar tras tragedia en Texas

Tras lamentar la tragedia de San Antonio, donde más de 50 migrantes fallecieron dentro de un tráiler, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que la solución al problema migratorio, que evite que se repitan estos episodios, debe ser regional, porque ningún país por sí solo puede resolverlo.

Entrevistado en el marco de la celebración adelantada del Día de la Independencia de Estados Unidos, y de 200 años de relaciones diplomáticas México-Estados Unidos, el diplomático recordó que desde hace 40 años, los presidentes de ambas naciones han planteado la necesidad de enfrentar y darle una solución viable al fenómeno migratorio, pero hasta ahora no se ha logrado porque en el pasado “les faltó valor”.

“Tenemos mucho trabajo que hacer adelante. En el momento, cuando mira uno las diferentes reuniones que han ocurrido en el pasado con presidentes, por 40 años se plantea ahí que vamos a hacer algo con la migración, pero no ha pasado; no ha pasado porque no han tenido el valor para hacer la migración de una manera regional. Los Estados Unidos no lo puede hacer solo, México no lo puede hacer solo, Centroamérica no lo puede hacer solo”, expresó.

Previo a encabezar la celebración en la Residencia del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar señaló que los integrantes de las redes criminales que trafican con migrantes deberían estar en cárceles de ambos países.

“Se puede ver todos los días el sufrimiento, se puede ver todos los días el trabajo de estas redes criminales, que son personas y organizaciones que todos deberían estar en las cárceles de los Estados Unidos y de México, porque estas organizaciones hacen su trabajo en los dos lados de la frontera, en los dos países, en donde quiera, lo hacen también en Centroamérica, en otros lugares del mundo”, subrayó.



Por ello, remarcó que el compromiso del presidente Joe Biden “en el hemisferio del oeste”, es trabajar con México.

“Vamos a hacer esto de una manera regional, porque nomás así podemos tener éxito en crear un sistema que deveras (sic) sea un sistema que trabaja económicamente, pero también un sistema que trabaje para los migrantes que entran a este corredor”, puntualizó.

El embajador norteamericano negó que los problemas migratorios obedezcan a un endurecimiento de las medidas contra el tránsito de migrantes hacia Unidos.

Dijo que los migrantes entran al corredor porque tienen esperanza de una mejor vida para ellos y para sus familias.

“Nadie de ustedes, nadie de cualquier país de origen va a llegar a este corredor tan doloroso nomás porque quieren. Salen como el caso ahora de Venezuela, Nicaragua, Cuba, donde lo vemos mucho. Gobiernos que están inestables, donde no hay esperanza para la gente. De Venezuela han salido arriba de cinco millones de personas. Entonces los gobiernos tienen que trabajar para sus pueblos”, expresó.

Resaltó que los gobiernos de México y Estados Unidos están comprometidos a hacer la investigación de esta tragedia en San Antonio, “pero el punto grande es que tenemos que actuar, tenemos que tener éxito”.

Sobre la reunión del próximo 12 de julio entre los presidentes de ambos países, afirmó que todavía se está trabajando en la agenda, pero adelantó que se van a tratar todos los temas de importancia para México y Estados Unidos.

A la celebración acudieron una docena de gobernadores, entre ellos los de Oaxaca, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche, cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionarios del gabinete del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador y empresarios.

El festejo estuvo amenizado por el Mariachi de la Secretaría de Marina.

