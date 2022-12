Ante posible desafuero, "Alito" se engalla: "votaremos contra reforma electoral"

“Y aquí estoy, firme”, expresó Alejandro Moreno, líder del PRI al engallarse frente a las presiones de Morena por un eventual desafuero en su contra en caso de que su bancada no vote a favor de la reforma presidencial en materia electoral.

Recordó que, cuando se discutió y rechazó la reforma eléctrica en el Congreso, dijo claramente que “no me voy a ningún lado”, ante la amenaza de Morena de llevar adelante un proceso de desafuero en su contra, a fin de presionar para que se apruebe su reforma electoral.

En un video difundido a través de sus redes sociales, el líder nacional del tricolor ratificó nuevamente que “la posición del PRI es clara y contundente: votaremos en contra de la reforma electoral”.

Precisó además que “Alejandro Moreno, el PRI, sus diputadas y diputados, estamos firmes. Defenderemos la democracia de México al costo que sea”.

El líder nacional del tricolor agregó que defenderán a las instituciones electorales y “vamos a impedir que sigan destruyendo a México”.

Expuso que hoy vuelve a ser blanco de una acometida, de los ataques, de las mentiras y de las amenazas del gobierno, pero aseveró: “resisto con la fuerza que me da la razón y mis derechos constitucionales”.

Asimismo, continuó el dirigente nacional de este instituto político, “resisto con el ímpetu que me da la mejor militancia de México, la del PRI; resisto con el ánimo que me inspiran millones de mexicanas y mexicanos que no están dispuestos a permitir más atropellos desde el poder”.

El líder nacional del PRI señaló que México enfrenta un momento crucial de definiciones históricas, definiciones que habrán de marcar el presente y el futuro de la nación.



Argumentó que el gobierno se ha empeñado en destruir el régimen democrático, en alterar el equilibrio de poderes y en debilitar a cualquier institución que represente un contrapeso a su ambición de amasar y centralizar el poder.

Dijo que ya sea por la vía del Presupuesto, del desprestigio y, puntualmente, por la vía de judicializar la política, han querido intimidar a la oposición, que se ha mantenido firme para frenar sus avances autoritarios.

