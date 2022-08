La diputada Andrea Chávez, de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, señaló que la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) busca inhabilitarla como candidata en las próximas elecciones por escribir un mensaje en redes sociales en noviembre del año pasado.

La legisladora de Chihuahua refirió que impugnó la resolución que “busca intimidar y censurar a las mujeres jóvenes de izquierda que hacemos política”.

“Los ciudadanos sancionados de manera injusta cuentan conmigo”, escribió en redes sociales Andrea Chávez, de quien el presidente Andrés Manuel López Obrador elogió su trabajo.

“Una diputada federal del PRD acaba de decir en la comparecencia de nuestra Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que el Fondo de Cultura Económica ‘no debe dedicarse a fomentar la lectura’. Aunque usted no lo crea”, escribió Chávez el 24 de noviembre de 2021.

En su conferencia mañanera del pasado 13 de abril, López Obrador destacó la figura de su tocaya Andrea Chávez Treviño, por su trabajo en la Cámara de Diputados.

En esa ocasión, el presidente López Obrador destacó el “revelo generacional” y elogió el compromiso de la legisladora de 25 años de edad.

“(...) Así espero que salgan muchos jóvenes. Igual en la política; cuando veo argumentar a mi tocaya Andrea en la Cámara de Diputados, que tiene 25 años, me da muchísimo gusto.

“Ya es para decir, me puedo retirar tranquilo, me puedo jubilar tranquilo, me puedo ir ya tranquilo, porque así como ella, hay muchos otros, hay relevo generacional, eso es lo mejor que se puede aportar”, expresó en abril López Obrador.

Andrea Chávez, feminista, obradorista y con el corazón a la izquierda

“Feminista, obradorista y con el corazón a la izquierda”, Andrea Chávez es diputada por representación proporcional por Chihuahua.

Nacida en Ciudad Juárez, Chávez Treviño es licenciada en Derecho y se ha desempeñado como asesora parlamentaria en el Senado, además que participó en las colectivas Feministas 4T y Red Feminista por la Transformación.



De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, la tocaya del presidente López Obrador colaboró en la redacción del apartado sobre el feminicidio para la Resolución 2250 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La joven diputada fue representante de México en el foro Youth, Peace, and Security- (Juventud, paz y seguridad) de la Organización de Naciones Unidas en Amman, Jordania y fue seleccionada por la organización Women2Women para participar en su Congreso Mundial en la Universidad de Harvard, en Massachusetts.

“Hay relevo”: Andrea Chávez

Tras el reconocimiento a su trabajo que recibió en la mañanera del 13 de abril por López Obrador, la diputada chihuahuense agradeció al Presidente y mencionó que “hay relevo”.

“Presidente López Obrador, me emocionan las palabras que me dedica, alimentan mi espíritu y me comprometen aún más con su ejemplo. Las y los niños que vivimos la absurda ‘guerra contra el narco’ tenemos memoria. La 4T es la esperanza de las nuevas generaciones: hay relevo”, escribió la diputada en redes sociales.

