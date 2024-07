La presencia de bicicletas y patines eléctricos en la Ciudad de México es cada vez más notoria y, pese a que son considerados por el Reglamento de Tránsito local como vehículos no motorizados, algunos superan la velocidad permitida, lo que pone en tela de juicio si es que tienen que ser regularizados.

De acuerdo con la reglamentación, un vehículo no motorizado es aquel que no excede los 25 kilómetros por hora, aunque se trate de un motor eléctrico; no obstante, los scooters y bicicletas eléctricas que se comercializan en la capital, en el caso de los de menor potencia, alcanzan los 30 Km/h, según testimonios del personal encargado de su venta.

Su crecimiento exponencial se debe a que son compactos y ligeros, lo que facilita su desplazamiento en avenidas, calles e, incluso sobre las banquetas, dicen los distribuidores, quienes subrayan que la presencia de los nuevos vehículos también se debe a que no es necesario tramitar placas ni permisos para poder circular con ellos.

El uso de bicicletas eléctricas y scooters he crecido debido a que son vehículos compactos y ligeros, lo que facilita el desplazamiento en avenidas y calles de la Ciudad de México. Foto: Alberto González | El Universal

“Hemos estado en pláticas con la Secretaría de Movilidad (Semovi), tienen la idea de emplacar este tipo de vehículos, estamos totalmente en contra, las virtudes que tienen un scooter es que no pagas gasolina, no pagas multas ni tarjeta de circulación ni placas ni licencia.

“Nuestros equipos tienen una gran velocidad, pero no se trata de ir todo el tiempo a alta velocidad, tienes que ser prudente y responsable todo el tiempo (…) nuestros equipos corren desde 25 hasta 130 kilómetros por hora”, aseguró Marco Castrejón, gerente de Volts-On Scooters, quien dijo que la venta de los patines, por lo menos los últimos 36 meses, “definitivamente ha subido demasiado, aproximadamente 50% cada año”.

“Son muy accesibles en cuanto al espacio, ahorras tiempo y son más económicos que una moto (…) se ve venir, el gobierno no pierde el tiempo, pues ya están supliendo a las motos, quieren que hagamos un gasto extra, que paguemos placas y tenencias, no le veo el caso, por lo menos yo no he sabido de alguien que se haya accidentado por usar la bici eléctrica”, indicó por su lado Teresa Medina, quien frecuenta el Centro Histórico capitalino y desde hace dos meses usa bicicleta eléctrica para recorrer sus calles.

A campo traviesa se les ve rodar y serpentear entre autos, unidades de transporte público, motos, bicicletas y peatones en lugares en donde es necesaria la prudencia.

Por ejemplo, en algunas partes del Eje Central Lázaro Cárdenas, a plena hora pico, se documentó que son usados como transporte de carga; algunos se aparcan en las aceras y en muchas ocasiones se les pudo ver circulando en sentido contrario; entre tanto, sus ocupantes no contaban con algún equipo de protección.

La venta de patines eléctricos ha aumentado 50% cada año, informó Marco Castrejón, gerente de Volts-On Scooters. Foto: Alberto González | El Universal

“Está bien que los regularicen, porque se va a llenar la ciudad de estos vehículos, porque son más baratos que una moto y corren más rápido que una bici, van en las calles o en las avenidas principales o en las ciclopistas; entonces, sí tienen que tener cierto tipo de reglamento específico”, expuso Ilya Martínez, usuaria de bicicleta.

Entre tanto, el mes pasado la Secretaría de Movilidad pidió a las empresas fabricantes de scooters y bicicletas eléctricas que informen el tipo de características técnicas, para así determinar si es que deben ser emplacados.