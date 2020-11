El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una “vergüenza” que el salario sea más alto en China y en países de la región como Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, que el que se paga en México.

“Es una vergüenza que el salario en Guatemala, en Belice, en Honduras, en El Salvador sea más elevado que en México. Es una vergüenza que esté más elevado el salario en China que en nuestro país; hace 20 años no era así”, señaló en su conferencia mañanera de este lunes.

El presidente López Obrador señaló que en administraciones pasadas, los salarios en México en vez de subir, disminuyeron, lo que ocasionó la pérdida del poder adquisitivo en la clase trabajadora.

“Resulta que durante todo el periodo neoliberal los salarios en México, en vez de crecer, disminuyeron, se perdió poder adquisitivo en el salario”, señaló.

Asimismo, aseguró que su gobierno está dispuesto a revisar la iniciativa de reforma que envió a la Cámara de Diputados para prohibir la subcontratación o outsourcing, e informo que este lunes se reunirá con representantes del sector empresarial para explicarles en qué consiste su iniciativa, pero aseguró que este de modelo de contratación representa abusos en contra de los trabajadores.



“Estamos revisando la iniciativa. Vamos a tener una reunión precisamente el día de hoy por la tarde con integrantes del sector empresarial para explicarles sobre esta iniciativa de ley, que ya se envió para la Cámara de diputados. El propósito es de que no se abuse de la subcontratación, que se especifique en qué condiciones se pueda llevar a cabo la subcontratación en actividades que lo requieran, y en el resto de la actividades lo que tiene que ver claramente con la relación de patrones y trabajadores empresas y trabajadores, ahí no permitirlo para que no se le quiten prestaciones a los trabajadores”, indicó.

