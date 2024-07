El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el avasallador triunfo de Morena y aliados en las pasadas elecciones se debió a que el pueblo fue atendido, vía los programas sociales, pero sobre todo porque ahora la gente ha constatado el efecto nocivo de la corrupción.

“¿Por qué ganamos? Porque la gente fue atendida, sabía que había corrupción sin duda, pero nunca había podido sentir y constatar el efecto nocivo, dañino, de la corrupción, porque no recibían nada o muy poco y empezaron a recibir, sin endeudarnos”, declaró López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 1 de julio en Palacio Nacional.

En su versión impresa de hoy, EL UNIVERSAL documentó que los programas sociales fueron la “locomotora de votos” del pasado 2 de junio, de acuerdo con analistas y expertos.

El Presidente dijo que es un orgullo que de las 35 millones de familias en el país, 30 millones reciben por lo menos un programa social, lo que no pasaba en las pasadas administraciones.

Cuestionado, el presidente López Obrador dijo que el triunfo de su movimiento se debió a varios factores, como el combate a la corrupción porque era mucho lo que se robaban.

Atribuyó también que ya no hay lujos en el gobierno, como parte del éxito de los resultados electorales.

Recordó que ya no hay avión presidencial, que los expresidentes no gozan de una pensión de 5 millones de pesos mensuales, no hay seguro de gastos médicos mayores para altos funcionarios, ni fondo de ahorros.

“¿Por qué ganamos? Porque todos esos ahorros, por no permitir la corrupción, por no haber un gobierno con lujos, nos permitieron dar pensión a todos los adultos mayor, a personas con discapacidad, dar becas a 12 millones de estudiantes pobres”, señaló.

