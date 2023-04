El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García (Morena), denunciar al juez José Arquímides Gregorio Loranca Luna, quien otorgó una suspensión definitiva en contra de las acciones para detener la construcción de la Torre Centro de Veracruz, ante la Fiscalía Anticorrupción de la FGR porque el Consejo de la Judicatura “no hace nada”.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Museo Naval, el mandatario federal recomendó “mochar” la Torre, al que calificó como “adefesio” porque es un monumento al influyentismo y a la corrupción.

“Yo creo que está muy bien lo que plantea el gobernador, lo apoyamos, pero que no se presente la denuncia ante el Consejo de la Judicatura porque ahí no hace nada, que sea ante la Fiscalía Anticorrupción porque es evidente que hay corrupción. ¿Cómo van a permitir que se haga una torre así, sin permiso", recomendó.

Frente al gobernadora Cuitláhuac García, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que se pueden derrumbar algunos pisos de la Torre Centro, ya que rompe con la imagen del Faro de Venustiano Carranza, en el malecón y centro histórico de Veracruz.

"Es influyentismo, es corrupción, y no se hizo en las afueras de Veracruz, es una agresión una intromisión alevosa a lo que es el centro histórico de Veracruz, estamos hablando de uno de los lugares históricos más importantes de México y atreverse por influyentismo, por la corrupción a afectar la imagen del centro histórico de Veracruz, del malecón de Veracruz se necesita ser muy `caradura´ o mucha prepotencia o pensar que se tienen muchas agarraderas, ¿qué les costaba rebanar unos pisos? no, están demostrando que son muy poderosos, ese es el problema que tiene el Poder Judicial porque no es nada más, lamentablemente este caso son varios jueces, magistrados, ministros", explicó.

El presidente López Obrador recomendó “mochar” la Torre Centro en el Centro Histórico del puerto de Veracruz al que calificó como “adefesio” porque es un monumento al influyentismo y a la corrupción.

"Un edificio emblemático, y atrás en la de adefesio ese, como monumento al influyentismo, a la corrupción, hay que procurar que lo mochen, si estos conservadores se atrevieron a mochar el águila, no se va a poder mochar el adefesio este", agregó.







