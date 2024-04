El presidente Andrés Manuel López Obrador “tocó madera” para que el proceso electoral siga en calma; no obstante que se han perpetrado más de 20 homicidios de candidatos a diversos puestos de elección popular en el país.

“Revisen la historia, cómo se ha llevado a cabo los cambios de gobierno, las transiciones, las elecciones presidenciales en la historia de México, aún en la época de mayor antidemocracia, cómo se nos va a olvidar que durante el gobierno de Salinas, hace relativamente poco, asesinaron al candidato del PRI a la Presidencia, por eso toco madera”, comentó López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 22 de abril en Palacio Nacional.

Acusó que los reportes de violencia de los medios de comunicación son parte de una “guerra sucia”, para incidir en el proceso electoral que se lleva a cabo.

“Están apostando a la confrontación, a la violencia, sí está bien que es temporada electoral, siempre hay guerra sucia, pero todo debe tener un límite, no optar por la violencia y no hacer apología de la violencia, y no andar ahí zopiloteando, viendo qué desgracia sucede para hacer amarillismo en los medios”, dijo.

Pidió a la ciudadanía que acuda a votar el próximo 2 de junio, con libertad y no incurra en la venta del voto.

“Ojalá, y es lo que deseamos todos, que se vaya la elección el 2 de junio, y que cada quien, de manera libre, con voto secreto, decidan sobre el destino de México, sin amenazas, sin que le compren su voto, sin manipulación, ojo, mucho ojo, no se dejen manipular, libremente y ejerzan su derecho y de manera pacífica”, expresó.

