El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es muy probable que se trate de un montaje el que un grupo de “encapuchados” detuvieran a la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, en Motozintla, Chiapas.

“Es muy probable que sea un montaje. ¿Encapuchados, si alguien tiene una denuncia para que se va a encapuchar? Todos los que andábamos por los caminos de México nos paran, nos entregan sus escritos, se quejan, hay reclamos cuando no son atendidos… Están muy desesperados, no se que están viendo”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 22 de abril en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, López Obrador fue cuestionado sobre el incidente en el que ayer se vio involucrada la candidata presidencial de Morena en Chiapas, e instruyó a poner la imagen en las pantallas de la mañanera.

“Fueron personas encapuchadas las que detuvieron la camioneta en la que se trasladaba Claudia, eso puedo decir, grabando. Ya cuando pasan esas cosas por la experiencia que nosotros tenemos ya sabemos que es muy probable que sea propaganda, porque el que va a hacer un planteamiento ni va encapuchado ni va grabando”, expresó.

El Presidente señaló que no ha hablado con Sheinbaum y que se hará una investigación, pero lo más probable es que no se trate de algo grave.

“Es el amarillismo, la propaganda, no les funcionó lo de narcopresidente, se gastaron como 5 millones de dólares solo en México y no les funcionó. Están apostando a la sequía a que no lloviera y ya llovió ayer; están apostando a la violencia, andan zopiloteando y nada les está funcionando”, señaló.

Mencionó que el equipo de seguridad de la aspirante presidencial reportó que los encapuchados no iban armados.

