El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le preocupa que los trabajadores del Poder Judicial amaguen con irse a huelga, porque eso va a significar no van a dejar libres a delincuentes de “cuello blanco” ni de la “delincuencia organizada”.

“Ahora que dicen: no vamos a trabajar, habrá huelga, no crean que a mí me preocupa mucho porque esto va a significar que no van a dejar libres a delincuentes, ni de la delincuencia organizada ni de cuello blanco”, expresó.

En conferencia de prensa, López Obrador rechazó que con la eliminación de los Fideicomisos del Poder Judicial esté en riesgo la implementación de la reforma laboral porque no habrá dinero para Tribunales.

“No habrá riesgo de nada, tienen presupuesto, están mintiendo, lo que está en riesgo son los privilegios para los de arriba”.

El Mandatario advirtió que, si la Corte declara inconstitucional el Presupuesto 2024 que apruebe el Congreso de la Unión, sería una ruptura al orden constitucional.

“Desconocen por completo al Poder Legislativo, lo nulifican y el Poder Judicial se sitúa como el ´supremo poder conservador´ del país, por eso tampoco pasaría nada porque vienen las elecciones y hay que aprovechar todo esto, porque todo esto ayuda mucho a la gente se informe tome conciencia y se resuelva en que el pueblo elija a los jueces, no el Presidente, el Congreso, ni la élite del poder económico porque son los que mandan en el Poder Judicial”.

