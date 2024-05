El presidente Andrés Manuel López Obrador retó a sus opositores a que le comprueben de que él habló con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que permanecieran en su plantón el domingo pasado cuando se llevó a cabo la marcha de la “Marea Rosa”, en donde la principal oradora fue la candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró que sería una “traición” el que ahora su gobierno prohibiera o negara la posibilidad de que hubieran manifestaciones en el Zócalo cuando su movimiento siempre lo hizo.

Calificó como “cinicazos” a periodistas y escritores que aseguran que dio la orden para que los maestros permanecieran en la plancha del Zócalo.

Lee también AMLO revela que un grupo de infiltrados y de la CNTE se opusieron a que se izara la bandera durante marcha “Marea Rosa”

“(Joaquín) López-Dóriga miren lo que dice o Aguilar Camín o todos esos. de que yo les dije a los compañeros de la CNTE, pero mienten de manera cínica, son unos cinicazos, pero no somos iguales.

“Pero que me comprueben de que si yo hablé con los señores, compañeros, maestras, maestros de la CNTE y les dije quédense ahí porque vienen a manifestase el bloque conservador, sus simpatizantes y me preocupa muchísimo. Imagínense, la traición que significaría nosotros que siempre nos movilizamos en el Zócalo ahora prohibiendo o negando la posibilidad de que la gente se manifieste. No, tenemos convicciones, tenemos ideales. No somos perversos”, dijo.

Lee también CNTE: "No pertenecemos a ningún partido político, sólo defendemos nuestros derechos"













Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot