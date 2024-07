Al manifestar que “no debió actuar así la policía”, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que se haya utilizado la violencia por parte de policías estatales de Veracruz en la protesta que hicieron pobladores en junio pasado en Perote, contra de la contaminación generada por Granjas Carroll, una empresa mexico-estadounidense dedicada a criar, comercializar y procesar ganado porcino, y en donde resultaron muertos dos pobladores.

En su conferencia mañanera de este martes 16 de julio en Palacio Nacional, López Obrador destacó la reciente detención de dos policías de la Fuerza Civil de Veracruz que presuntamente participaron en esta represión.

“Sí, estamos informados desde que se dieron estos hechos muy lamentables. No debió actuar así la policía del estado. Nosotros hemos llevado a la práctica una política de no represión, no se debe de utilizar la fuerza y en este caso, lamentablemente hubo represión y fallecieron dos campesinos.

“Se está haciendo la investigación, ayer se detuvo a dos policías de la corporación de la policía estatal de Veracruz y se va continuar con esta investigación, este proceso y no va haber impunidad. Hoy en la mañana me informaron sobre esta detención de dos policías que participaron en estos hechos y va hacerse justicia”, dijo.

El 20 de junio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz realizaron un violento intento de desalojo de habitantes que mantenían bloqueada una carretera en protesta por la operación de granjas porcícolas.

Los efectivos antimotines arremetieron contra los habitantes de la comunidad de Totalco del municipio de Perote, quienes mantenían cerrada la carretera Perote-Puebla.

Incluso, habitantes del lugar difundieron videos en los que se observa a los policías estatales disparar sus armas de fuego para tratar de dispersar a los manifestantes que exigen el cierre de Granjas Carrol por la alta contaminación ambiental que generan.

