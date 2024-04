Tras el allanamiento de autoridades de Ecuador a la embajada de México en Quito, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ni el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ni el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se han pronunciado al respecto.

En su conferencia mañanera de este martes 9 de abril en Palacio Nacional, López Obrador acusó que “hubieron pronunciamientos muy ambiguos ante este agravio” de parte de Estados Unidos y Canadá.

“Somos socios económicos comerciales, somos vecinos y fue muy indefinida su postura hasta ahora, hasta ahora ha sido muy indefinida su postura. Se llegó al extremo en el caso de Canadá, de decir que fue una ‘presunta violación al derecho internacional’; ‘aparente’, eso no lo permitimos, no lo aceptamos.

“En el caso de Estados Unidos fue un documento, un boletín del Departamento de Estado, no condenando la intromisión, el asalto, la invasión a nuestra embajada, y hablando de que se busque la reconciliación, pero sin pronunciarse en contra de este acto autoritario”, dijo López Obrador.

“Además no lo ha hecho el presidente Biden, como lo hicieron otros mandatarios que se han expresado abiertamente. Entonces pensamos de que quieren mantener relaciones, igual que las tienen con nosotros, de amistad, en este caso con Ecuador, a pesar de una actitud autoritaria como la que estamos viendo”, agregó.

Ya no queremos que se siga aplicando en América la Doctrina Monroe, no queremos que se siga aplicando esa máxima de que “ese gobernante autoritario es un tal por cual, pero es nuestro tal por cual, no queremos eso”, agregó.

López Obrador instó a Estados Unidos y Canadá a pronunciarse “abiertamente”: “Y si no lo hacen, no hay problema con nosotros, van a continuar nuestra relaciones, pero no podemos nosotros dejar pasar un asunto así, no nos podemos callar. Sería de pusilánimes el que ante un atropello así, nos quedáramos callados y no informáramos al pueblo de México el comportamiento, la actitud de otros pueblo y de otros gobiernos”.

Indicó que Trudeau y Biden “son libres” de expresarse o no”, pero “lo único es que yo tengo la responsabilidad de informarle al pueblo de México de dónde ha habido solidaridad en un caso tan grave como este, en dónde se ha actuado con ambigüedad y en dónde de plano se ha tolerado el autoritarismo”.

Señaló que otros países han expresado posturas bien definidas y mencionó que el asunto será denunciado ante la Corte Internacional de Justicia.

“Nada de que se lleve un atropello así y ‘quédense callados’. ¡No! México es independiente, un país soberano y no vamos permitir el injerencismo de nadie”, declaró.