El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso de llevar a cabo más acciones sociales entra las comunidades triqui de Oaxaca, si alcanzan un acuerdo de paz y bienestar.

“Celebro el que se busque una solución en el caso de los triquis en beneficio de la gente, que se logre la paz, si ellos hacen un esfuerzo en ese sentido, y Salomón Jara puede ayudar, nosotros nos comprometemos a ayudarlos más, un acuerdo para la paz y el bienestar del pueblo triqui”, dijo.

En su mañanera de este martes en las instalaciones de la Octava Región Militar de Oaxaca, el presidente López Obrador destacó el trabajo del gobernador Salomón Jara, quien, dijo, tiene relación con las comunidades y conoce a todos los dirigentes de las organizaciones sociales, lo que ayudará al diálogo.

Expresó que este tipo de apoyos es extensivo para otras comunidades donde hay conflictos agrarios porque su gobierno busca que no haya violencia ni confrontación.

“Sé que con Salomón vamos a avanzar”, manifestó.

También declaró que con el exgobernador priista, Alejandro Murat Hinojosa, se entendió y trabajó de manera coordinada por el pueblo de Oaxaca.

“Quiero dejar de manifiesto algo, porque no quiero parecer demagogo o politiquero, como ya se fue Alejandro Murat, se puede decir que ya se le puede cuestionar, criticar y juzgar; doy mi opinión porque mi pecho no es bodega. Yo me entendí bien y trabajamos juntos por Oaxaca con Alejandro Murat, claro, cada quien tiene su criterio y él (Salomón Jara) es mi compañero, como decimos en el béisbol”, expresó.

Con información de Pedro Villa y Caña

