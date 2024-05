Padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, levantaron el plantón que instalaron el pasado viernes en el Zócalo capitalino, e informaron que sostendrán un encuentro con Andrés Manuel López Obrador el 3 de junio a las 11:00 horas en Palacio Nacional.

Los manifestantes utilizaron un templete para dar el mensaje y colocaron dos mantas con las leyendas “Impunidad” y “Urgente diálogo con AMLO y la entrega de 800 folios del Ejército”.

Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, dijo que el lunes recibieron la notificación de que el Presidente los va a recibir.

“Las madres y padres hemos reflexionado pacientemente, decidimos no tensar más las relaciones con el Mandatario, que a todas luces no pudo darnos verdad y justicia, y ya está de salida, sería una confrontación estéril seguir exigiendo una reunión antes de concluir el proceso electoral. No nos mueve lo electoral, ni los cálculos políticos, sólo queremos saber cómo avanzan las indagatorias del paradero de nuestros hijos”, dijo.