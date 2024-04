El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya violado la ley electoral en las expresiones que realiza en las “mañaneras” aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) ha aplicado 24 medidas cautelares contra sus conferencias.

“No (he violado la ley), por ejemplo resolvieron, creo que eso llegó hasta el Tribunal Electoral que no mencionara el nombre de una señora (Xóchitl Gálvez), y desde que lo resolvieron así, nunca he mencionado el nombre de esa señora”.

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo dijo que también ha respetado las resoluciones del Poder Judicial.

“Se amparó un periodista (Raymundo Riva Palacio) para que no se volviera a mencionar su nombre en la mañanera y no se ha vuelto a mencionar su nombre, somos respetuosos, pero tampoco nos cuesta mucho”.

Recordó que la autoridad electoral bajan algunas conferencias y suben otras.

“Hicimos una mención al conservadurismo y el Tribunal resolvió que eso no tiene nada que ver con lo electoral, la del 2 de febrero. A que nuestro movimiento era humanista, que la derecha es autoritaria.

“Falta, eso está por resolverse, la del 5 de febrero es un informe en la tarde y lo consideran mañanera, fue el informe de las iniciativas que envié al Congreso y es facultad del presidente de enviar iniciativas de ley al Congreso, fue un paquete de iniciativas… y pidieron que las bajáramos y se fueron al Tribunal y están por resolver”.





















