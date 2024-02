El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió respeto al gobierno de Estados Unidos porque, afirmó, su gobierno no manda a agente de inteligencia del Estado mexicano a que vayan a investigar a políticos a Estados Unidos.

Esto, tras reportajes de medios estadounidense en donde señala investigaciones de agencias del gobierno de país vecino de presunto financiamiento de grupos criminales a las campañas presidenciales del presidente López Obrador de 2006 y 2018.

“Nosotros estamos pidiendo respeto, porque nosotros no mandamos a los de inteligencia del Estado mexicano a que vayan a investigar a políticos a Estados Unidos, no hacemos eso; no mandamos espías a China, ni a Rusia, no estamos metidos en Estados Unidos viendo quién de los que venden armas están también financiado a diputados y a senadores de ese país.

Lee también Pese a que Ken Salazar dijo que no hay investigación que lo ligue al narco; AMLO reconoce “ya nos pasaron a afectar”

“Había un diputado o senador que estaba muy en contra de nosotros y le encontraron unas barras de oro”, dijo.

“Bob Menéndez, lingotes de oro”, contestó su vocero Jesús Ramírez

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador agregó: “Qué nos va a importar a nosotros, cada país tiene su gobierno, no hay gobierno del mundo, no hay un gobierno para todo el mundo, cada país tiene su gobierno, y en una democracia en cada país el pueblo elige a su gobierno de manera democrática y libre, y somos países independientes, soberanos”.

Lee también Proponen en Senado que AMLO presente demanda en EU por señalamientos de presuntos vínculos con narco

























Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot