Aunque el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declaró “otra vez” que no hay ninguna investigación en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; “ya nos pasaron a afectar…”, reconoció el presidente López Obrador

“Acaba de declarar el embajador de Estados Unidos Ken Salazar, otra vez, pero esto no sale en los medios o paladines de la libertad de expresión, no sale nada que declaró el embajador que no hay ninguna investigación en contra de nosotros, pero ya nos pasaron a afectar, me dan ganas de expresar lo que dicen en mi tierra”.

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo acusó que sus adversarios usan la máxima del periodismo: “la calumnia cuando no mancha tizna, pero llega sólo a eso a tiznar, si se tienen principios o ideales no pasa nada”.

El Mandatario insistió en que cada vez que haya una calumnia en su contra saldrá a aclarar, pero sólo si son hay acusaciones que valgan la pena, “porque acusaciones son miles de todo tipo, hasta si tienen un problema familiar me echan la culpa”, ironizó.





























