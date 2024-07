Ante hechos de violencia registrados en los Altos de Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador puntualizó que “hay movilización”, pero en los límites con Guatemala, y pidió a los pobladores que no apoyen a las bandas que se enfrentan.

En su conferencia mañanera de este martes 23 de julio en Palacio Nacional, López Obrador indicó que los hechos se han registrado en la Sierra, en los límites con Guatemala: Chicomuselo, Motozintla y Frontera Comalapa.

“Aprovecho para enviarles un saludo y un mensaje a la gente para que no participen apoyando a las bandas, porque lo que está sucediendo en esa región de Chiapas es que hay dos grupos que están confrontados, y entonces quieren tener bases de apoyo de las comunidades.

“Que con cuidado, con prudencia, pero que no se dejen enganchar, que no se enrolen porque puede ser que les lleven despensas o cualquier apoyo, pero ese no ese el camino, ese no es el camino del bien”, dijo López Obrador.

Lee también Van desde enero 40 policías de Guanajuato asesinados, la mayoría de Celaya y desarmados

Señaló que si va la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, “llevan instrucciones de protegerlos”.

“No se dejen manipular por los jefes de las bandas que actúan en esa región, es un llamado. Además ellos saben que los estamos atendiendo como nunca, tan es así que no hay una demanda social, no existe. Es muy probable que lo que quieran es el control del corredor de Guatemala hacia Chiapas, ese camino intermedio”, indicó.

“No va a tener éxito esa estrategia porque estamos pendientes, apoyando a la gente, protegiendo a la gente”, agregó.

Lee también “Hay una investigación importante”, dice Rosa Icela Rodríguez por asesinato del comisario Milton Morales Figueroa