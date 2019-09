AMLO “ no se queda con las ganas” y juega softball en Yucatán

Muna, Yucatán.- En su tercer día de gira de trabajo Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un espacio y “macaneó” un par de ocasiones con habitantes de este este municipio que jugaban softball.

Con pantalón de vestir y guayabera blanca, el mandatario ingresó al diamante del campo deportivo de Muna y pidió un bat para conectar en dos ocasiones.

En el segundo macanazo, un hit entre primera y segunda base, López Obrador imprimió velocidad y corrió como si estuviera en una práctica profesional.

“Pasamos por Muna y estaban jugando. Nos paramos; no me quedé con las ganas. No era béisbol, sino softball, pero algo es algo”, escribió el Presidente en sus redes sociales donde compartió un video.



Pasamos por Muna y estaban jugando. Nos paramos; no me quedé con las ganas. No era béisbol, sino softball, pero algo es algo. pic.twitter.com/R1cEtWWYNJ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 21, 2019

agv