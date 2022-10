AMLO. No se ha firmado TLC con Ecuador porque piden se quiten aranceles en plátano y camarón

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México ha podido firmar el tratado de libre comercio con Ecuador porque este país está pidiendo que se quiten aranceles en plátano y camarón.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que no se busca dejar en el abandono a los productores nacional sino que se debe de analizar en dónde sí hay necesidad de importar alimentos.

En este sentido, señaló que hay alimentos que México tiene necesidad de importar como el trigo, arroz, pollo, sorgo y huevo.

“Para que vean de que no es política de apertura a tabla rasa, así sin limites estratégicos de ninguna índole, no hemos podido firmar el acuerdo de libre comercio con Ecuador porque nos están pidiendo que quitemos aranceles en plátano y en camarón. Entonces no es dejar desamparado a los productores naciones, es ir viendo en que sí, en que no y esto aprovecho ahora transmitirlo a mis paisanos de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, de San Rafael, que producen plátano y a los que capturan camarón en Sinaloa.

“Decirles que estamos pendientes, pero hay alimentos en donde sí tenemos necesidad de importar, de abrir, por ejemplo, el trigo, hablaba yo del arroz, hablaba yo del pollo, del sorgo, huevo, estamos hablando del caso de huevo de una proteína barata que ayuda mucho a el consumo de la mayoría de nuestro pueblo. Entonces eso lo tenemos que cuidar; la sardina, el atún, que son proteínas relativamente baratas, en este caso si los atuneros nos están ayudando y la tortilla que es básica”, dijo.

