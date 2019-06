AMLO: “no me callaré, aunque se molesten”

[email protected]

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque se molesten las asociaciones de abogados no se quedará callado y ejercerá su derecho a expresarse sobre los amparos interpuestos contra la cancelación del nuevo aeropuerto .

“Salió una asociación de abogados diciendo que no se podía hablar del asunto; pues hago uso de mi derecho de manifestación. Ni modo que me vayan a callar, que ya no voy a poder hablar”.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador dijo que “los corruptos” que tenían la construcción del aeropuerto en Texcoco están inconformes porque no pudieron concretar la transa.

“Quedaron molestos, no se resignan a que ya no es lo mismo, y ahora no quieren que hagamos el aeropuerto (en Santa Lucía) y quieren pararlo con amparos. Son personas vinculadas con los que no nos ven con buenos ojos”, afirmó el mandatario.

Por su parte, el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, afirmó que no está de acuerdo con el presidente López Obrador, quien dijo que detrás de los amparos contra las obras en Santa Lucía están los corruptos que participaron en la construcción del NAIM en Texcoco.

“Bueno, dijo eso el Presidente; yo no estoy de acuerdo”, aseguró Jiménez Espriú.

Sin embargo, más tarde, el titular de SCT, dio marcha atrás y en Twitter afirmó que “sí está de acuerdo” con lo dicho por el Presidente. Asimismo, Jiménez Espriú calificó de chismes su posible salida del gabinete.