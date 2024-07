San Luis Potosí.—Al señar que la actual política económica ha funcionado contraría a la neoliberal, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le da "pena decirlo", pero que hasta los banqueros se beneficiaron, ya que este años es cuando más ganancias han tenido.

Durante el evento Balance Económico Desarrollo Industrial T-MEC, en compañía de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, López Obrador aseguró que no hay empresario "de los grandes" que haya fracasado al implementar la política de "mirar de abajo hacia bajo".

Y que ello también es "satisfactorio" ya que en la historia moderna del país "nunca se había reducido la pobreza como ahora".

"No hay un empresario de los grandes que haya fracasado al contrario todos han tenido utilidades y hay empresarios que han incrementado con su trabajo y con su capacidad empresarial creando empleos y de manera legal han aumentado hasta el doble su fortuna a los banqueros me da hasta pena decirlo pero en el gobierno nuestro el año pasado, este año es cuando más ganancias han tenido los bancos en toda la historia de México ¿saben por qué lo digo? porque tengo también la gran satisfacción de poder decir que en toda la historia moderna nunca se había reducido la pobreza en México como lo estamos haciendo ahora", destacó.

En ese sentido, el presidente señaló que, hoy, el pueblo se encuentra empoderado, y que ello es la auténtica democracia, "es el poder del pueblo para el pueblo, por eso están despistados no acaban todavía de entender lo que les sucedió".

"(Están) totalmente divorciados del pueblo no les importaba el pueblo, el pueblo no existía nada más iban a las comunidades, a los pueblos, a las colonias a ver a la gente cuando necesitaban los votos para legitimar su poder oligárquico nada más era cuando hacían campañas y llevaban despensas, frijol con gorgojo y materiales de construcción y pollos y patos, chivos, borregos cuerpos cochinos, marranos, pasaba la lección no les volvían a ver ni el pelo ni se acordaban hasta humillaban a la gente", destacó el mandatario federal.

Durante el evento, el mandatario federal elogió a los siguientes secretarios en la administración de Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard quién será el siguiente secretario de Economía; Raquel Buenrostro próxima titular de la Función Pública; Juan Ramón de la Fuente siguiente titular de Relaciones Exteriores, y Rogelio Ramírez de O quien se mantendrá en Hacienda y Crédito Público.

"Entonces, ahora estoy más feliz, más contento desde hace como dos meses. Porque ya andaba mal, ando mal de la carrocería. Pero me pusieron ya motor nuevo. Ahora ando al 100. Ya estoy batiendo otra vez arriba de 300. Estoy muy contento. Y ya cierro. Cierro mi ciclo, ya me retiro, voy a jubilarme. Me voy muy contento porque voy a entregar la banda presidencial a una mujer excepcional, extraordinaria. ¡Queda México en muy buenas manos!", destacó.





























