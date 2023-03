Ciudad Juárez, Chihuahua.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde realiza una gira privada de trabajo.

López Obrador dijo que se reuniría con el equipo médico que atiende a 28 migrantes lesionados por el incendio del pasado lunes, en un centro de detención.

Al Presidente lo acompaña el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto.

Lee también: FBI ofrece recompensa para hallar a latina secuestrada en México en 2022

Migrantes gritan a AMLO

El presidente López Obrador arribó al Gimnasio del Bachilleres de Ciudad Juárez, donde se reúne en privado con servidores de la nación y trabajadores del Banco del Bienestar.

Minutos después llegó un grupo de migrantes centroamericanos que salió de la estación migratoria provisional del INM esta ciudad, donde el pasado lunes se registró un incendio que dejó 39 personas fallecidas y 28 más heridas.

“¡Justicia!” y “¡Qué salga, qué salga!” son algunas de las consignas que gritan los migrantes fuera del gimnasio.

“¡Muerte no, vida sí!”, “¡Hoy fueron ellos, mañana podrán ser otros!”, ¡”Somos inmigrantes, todos somos hermanos, merecemos respeto, somos seres humanos, no a la xenofobia!”, “¡Queremos que nos traten con amor porque no somos delincuentes”, dijeron los manifestantes.

“¡Qué salga, qué salga!”: Migrantes gritan a @lopezobrador_ a su llegada a Ciudad Juárez https://t.co/MkPbCJoYrU Video: Alberto Morales/ EL UNIVERSAL pic.twitter.com/RP3jbF8ezB — El Universal (@El_Universal_Mx) March 31, 2023

Demandaron una ley migratoria conforme los derechos humanos, de acuerdo con la normativa internacional.

“Somos trabajadores, somos gente que venimos marchando muchísimos kilómetros, venimos de muy lejos, hemos pasado la selva del Darién muy peligrosa, y ahora estamos acá pasando por muchísimos obstáculos”, expresaron los migrantes afuera del gimnasio.

Señalaron que deben de permanecer más tiempo en México debido a que la pagina del CBP One para solicitar el asilo político en los Estados Unidos está colapsada y divide familias.





**Con información de Paola Gmaboa