El presidente Andrés Manuel López Obrador confesó que la tragedia del incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, del pasado lunes 27 de marzo en donde fallecieron 39 migrantes le ha dolido mucho, "me ha dañado” y "me partió el alma".

En conferencia de prensa, el Mandatario federal aseguró que luego de la explosión de una toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo, en enero de 2019 donde murieron 137 personas, este caso es el que más le ha afectado anímicamente en sus más de cuatro años de gobierno.

“Lo doloroso que ha sido este caso, o sea, para mucha gente, y lo lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado. Yo he tenido momentos difíciles, el más difícil fue lo de la explosión de Tlahuelilpan, ese ha sido el acto más duro, el que más me ha afectado anímicamente y luego este".

“Este me conmovió, me partió el alma y me ayuda a enfrentar este dolor el que hemos venido haciendo mucho por los migrantes”, afirmó.







