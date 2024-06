Tras el virtual triunfo de Claudia Sheibaum como presidenta electa, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a “que se recomponga” la agrupación “marea rosa”, y otra vez pidió que se haga una autocrítica de lo que pasó en el proceso electoral.

“Ya quiero que se componga el agrupamiento conservador que llamaron marea rosa, para que haya contrapesos como ellos plantean, que le echen ganas, hay que seguir adelante.

“No es que ya nos vemos hasta la elección intermedia, dentro de tres años, vamos a volver. No, no, no, hay que seguir adelante”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes 21 de junio en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, el Presidente volvió a criticar al empresario Claudio X. González y expresó que se debe pedir cuentas “a los que les ofrecieron una estrategia que resultó un rotundo fracaso”.

“¡Además cuánto dinero invertido, millones de dólares! Y además millones de mentiras, control casi absoluto de los medios de comunicación”, reprochó López Obrador al señalar la campaña de redes sociales “narco presidente”.

