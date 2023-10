El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al gobierno de Estados Unidos a que “se aplique más” en atender la causas que originan la migración y no solo estar pensando en muros y en militarizar la frontera.

Esto, a una semana de que se lleve a cabo el encuentro con una docena de presidentes de la región para tratar el tema migratorio en Palenque, Chiapas y que tendrá como nombre “Por una vecindad fraterna y con bienestar”.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que los migrantes no salen de sus comunidades por gusto, sino por necesidad.

Lee también AMLO informa que Gustavo Petro confirmó su asistencia a cumbre migratoria en Palenque, Chiapas

“Buscar la cooperación del gobierno de Estados Unidos, que ayuden, lo están haciendo, pero que se apliquen más para atender las causas. No solo estar pensando en muros, en militarizar la frontera, si no atender las necesidades de la gente. El migrante no se echa a andar por gusto, lo hace por necesidad.

“Entonces, por qué no atenderlo en sus comunidades, en sus pueblos porque ya cuando salen es muy difícil. Se les ofrece trabajo en México, lo hacemos en Chiapas, en el Istmo, pero no, ya traen un plan, un propósito: llegar a Estados Unidos y muchas veces también con desinformación y hay tráfico de personas, hay gente que lucra con esta necesidad”.

Lee también Estados Unidos empieza a reforzar el muro fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas





























maot