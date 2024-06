El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se reformó la Ley de Amnistía para otorgar perdón a quienes ayuden a encontrar a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y no para dejar libres a “amigos”.

“Estamos haciendo un esfuerzo para convencer a quienes participaron, que nos den información, los vamos a proteger. También aprovecho, porque no tenemos que ocultar nada, por eso es que reformamos la Ley de Amnistía, porque hay quienes piensan que reformamos la Ley de Amnistía para que el presidente pueda sacar al que desee, y que se convierta en un tirano, un dictador. Es para estos casos, este en especial y otros”, dijo.

El presidente López Obrador dijo que entregará un informe a los padres de los normalistas el próximo 3 de julio, en Palacio Nacional.

Lee también Queda libre sargento acusado en caso de los 43

“Yo voy a presentar un informe, no uno, dos o tres antes de irme, uno se los voy a entregar el día 3 de julio a los padres, a uno por uno de los padres, aquí, porque no quiero entregar los documentos nada más a los representantes porque esos están ya con una postura”, expresó.

En conferencia de prensa, señaló que su administración esta impugnando el amparo que interpuso el Juez de barandillas en la base de la policía municipal de Iguala, Ulises Bernabé, en Estados Unidos para no ser aprehendido. “Estamos impugnando el proceso y además pidiendo la revisión de todo”, dijo.

En conferencia de prensa, aseguró que el caso del juez de barandillas se construyó con mentiras, porque tiene pruebas de que los estudiantes desaparecidos sí estuvieron en dicha base, lo cual negó el juez Bernabé.

Lee también AMLO sostiene encuentro con padres de normalistas de Ayotzinapa, tras casi 9 meses de distanciamiento

“Vamos a que se reciban pruebas, porque la señora Anabel no ofrece ninguna sola prueba, la única prueba que ofrece es que entrevista a este señor, y dice que los muchachos no estuvieron en el juzgado, en los separos que incluso llega un grupo de militares y no los encuentran. Tenemos testimonios del jefe de la policía, en donde el juez le dice que si habían estado. (Tenemos) declaración. Documentos no, porque los tuvieron en vez de mantenerlos se los llevaron, la policía”, comentó.





















Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot