Luego que México rebasó la cifra de 100 mil personas desaparecidas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está trabajando “como nunca” en su búsqueda, y afirmó que este repunte en las cifras es porque ahora, bajo su gobierno, se buscan y antes no.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal acusó que ningún gobierno se había ocupado en los desaparecidos y en cambio, indicó, ahora toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a este asunto.

“Está haciendo un trabajo, como nunca, de búsqueda, ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos, como ahora. Toda la Secretaría de Gobernación esta dedicada a eso y a buscar fosas clandestinas, porque no se debe de olvidar de que hubo una guerra contra el narcotráfico y durante esa guerra murieron muchos y los desaparecían. Entonces cuando llegamos asuminos la responsabilidad de buscarlos y de ayudar a los familiares y es lo que estamos haciendo sin ocultar nada”.

“¿A qué atribuye este incremento en su gobierno?”, se le preguntó.

“Puede ser a que los buscamos y que antes no. Es algo aparecido al feminicidio, que antes no se consideraba como un delito con esas características los asesinatos de mujeres y a partir de que llegamos se comenzó a clasificar, que es también otra nota de toda la prensa conservadora, hipócrita, que cuando se desató la guerra en el tiempo de (Felipe) Calderón, en vez de oponerse y repudiar esa decisión fatal la aplaudieron, lo que pasaba y no se sabía”.

En Palacio Nacional, y ante las críticas de supuestamente ignorar a familiares de desaparecidos, el mandatario federal manifestó que siempre se ha reunido con ellos, pues aseguró que es un asunto de convicciones.

“Nosotros no somos falsos”, agregó.

México supera cifra de 100 mil personas desaparecidas

Este lunes se alcanzó la marca de 100 mil personas desaparecidas y no localizadas en México, según el registro oficial de la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo con las estadísticas que se publican en el sitio web de la Comisión Nacional de Búsqueda, a las 16:41 de este 16 de mayo se llegó a la cifra histórica de 100 mil 001 personas desaparecidas y no localizadas.

