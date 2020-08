AMLO: hemos sido responsables y profesionales

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que duele mucho y es muy triste la pérdida de vidas por Covid-19 e insistió en que su administración ha actuado con responsabilidad y profesionalismo al enfrentar la emergencia sanitaria.

“Es triste todo lo que está sucediendo: han perdido la vida más de 50 mil personas, nos duele mucho, lo digo de manera sincera, pero hemos actuado con responsabilidad, con profesionalismo, no se ha quedado nadie sin atención médica, no se han rebasado las capacidades hospitalarias, porque venimos trabajando desde que inició la pandemia”.

Así se expresó el Titular del Ejecutivo federal por medio de un videomensaje que grabó minutos antes del mediodía, previo al primer toque de silencio en memoria de las víctimas mortales por coronavirus y en homenaje al personal de salud que lucha contra esta enfermedad.

México superó las 52 mil defunciones por Covid-19 y, de seguir así, en los próximos 12 días el país llegaría a los 60 mil fallecidos que el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, estimó el pasado 4 de junio como un “escenario catastrófico”.

“La estimación más baja fue de 6 mil muertes, pero también se consideraron escenarios de 8 mil, 12 mil 500, 28 mil, incluso un escenario muy catastrófico de 60 mil. ¿Cuál de ellos es real? Todos pueden serlo”, manifestó López-Gatell Ramírez.

En el video difundido por sus redes sociales se observa al presidente López Obrador bajar de su oficina al patio central de Palacio Nacional, en punto de las 12:00 horas, con el objetivo de rendir un homenaje a quienes han perdido la vida ante esta situación epidemiológica.

“Mandar un abrazo cariñoso, solidario, fraterno, a sus familiares [de las personas que murieron] y alentar a los médicos y a las enfermeras que, a pesar de la fatiga, siguen salvado vidas”, aseveró en su trayecto.

El Jefe del Ejecutivo federal refirió que, en lo que va del año, para enfrentar a la pandemia su administración ha ejercido 35 mil millones de pesos y ha contratado a cerca de 50 mil profesionales de la salud.

“Estamos trabajando todos los días [y] yo creo que este es el mejor homenaje que podemos rendir a quienes se nos adelantaron por esta tremenda pandemia del Covid y también por otras enfermedades.

“Vamos a seguir mejorando el sistema de salud pública, de modo que tengamos camas, ventiladores, equipos médicos generales, médicos especialistas y enfermeras para garantizar el derecho del pueblo a la salud como la establece ya el artículo 4 de la Constitución”, abundó López Obrador.

El Mandatario nacional señaló que ese es el compromiso de su gobierno “y lo vamos a cumplir, los compromisos se cumplen, porque se tiene el presupuesto gracias a la política contra la corrupción y de ahorro aplicada” por su gestión, apuntó.

Luego agregó: “Como ya no hay corrupción, no hay derroches en el gobierno, no hay lujos en el gobierno, hay austeridad republicana y tenemos presupuesto”.

En el patio central de Palacio Nacional, López Obrador se colocó del lado izquierdo de un militar, quien hizo un toque de trompeta para posteriormente guardar silencio, ello en memoria de los “caídos”; al final el Presidente aplaudió al personal médico que enfrenta el Covid-19.

Al término del homenaje el Jefe del Ejecutivo federal siguió con sus actividades privadas dentro de Palacio Nacional.