Al igual que el expresidente Vicente Fox, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador confundió el nombre del escritor argentino Jorge Luis Borges y se refirió a él como “José Luis Borges”.

En conferencia de prensa y al recordar una supuesta declaración del autor de "El Aleph", el jefe del Ejecutivo federal criticó que no se le haya dado el Premio Nobel de Literatura.

“Entonces me preguntas qué me voy a llevar. Le atribuyen a Borges, al gran escritor argentino José Luis Borges y parece que lo falsificaron como aquella carta que le atribuían a Gabriel García Márquez que no era de él, pero está bien escrita, al igual, le atribuyen de que en una entrevista le preguntaron al maestro usted, que ha sido brillante, gran literato, cuentista, intelectual de primer orden, que por cierto no le dieron el Premio Nobel.

“Siempre fue pendiente”, dijo Jesús Ramírez.

“Como no se lo dieron a (Alejo) Carpentier y que han cometido algunas injusticias y en el caso de Carpentier por la cuestión política e ideológica”.

“Le preguntaron maestro usted que ha creado tanto ¿qué le gustaría llevarse a la tumba, el poema más bello, su mejor cuento? ¿qué le gustaría llevarse a la tumba? Y dicen que contestó `los pequeños momentos en que viví con arrojo, pero dicen que no es de él, pero si no es de él hay que atribuírsela”, dijo entre risas.

En octubre de 2001, al participar en el Segundo Congreso Internacional de la Lengua Española en Valladolid, España, el entonces presidente Vicente Fox llamó “José Luis Borges” al escritor argentino.







