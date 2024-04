Luego que este domingo un grupo de hombres desconocidos incendiaron en diferentes puntos de Acapulco, Guerrero, cuatro vehículos de transporte público, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está garantizada la seguridad para llevar a cabo la 87 Convención Bancaria, la cual se llevará a cabo este jueves 18 y viernes 19 de abril en el puerto.

En su conferencia mañanera de este lunes 15 de abril en Palacio Nacional, López Obrador llamó a aquellos "provocadores" y sectarios" que quieren sacar raja política “de manera oportunista” y afectar a su gobierno a que actúen con responsabilidad.

“¿Se garantiza la seguridad para la Convención Bancaria?”, se le preguntó en el Salón Tesorería.

“Sí, y además hago un llamado a los que quieran sacar raja política de manera oportunista, a que actúen con responsabilidad, no hago el llamado al pueblo de Acapulco, porque la gente de Acapulco es muy responsable y quiere mucho al puerto y además sabe que todo esto es en beneficio de los acapulqueños.

“El llamado no es para ellos, el llamado es para provocadores, sectarios, que piensan que de esta manera van a causar daño a la transformación. No, no, lo que hacen es que se exhiben más y no van a contar nunca con el respaldo de los ciudadanos”, contestó.

El Presidente señaló a quienes tienen problemas con él y su gobierno: “Ahí vienen las elecciones” y ahí “se pueden desquitar”.

“Pero que siempre luchemos por la vía pacífica, por las causas legales y por la vía electoral. ¿Por qué tiene que ser a gritos y a sombrerazos? ¿Para qué es el voto? Y ya no es el tiempo de antes. Ahora el voto es libre, es secreto pues cada quién, pero además que dejen a la gente que no se crean mucho de que son los grandes dirigentes y que ellos van a titular el comportamiento de las masas, no es para tanto.

“Ya la gente es mayor de edad, sabe lo que conviene y lo que no conviene y además la gente está muy informada y en el pueblo hay gente más inteligente que nosotros, más lúcidos que nosotros, que ni siquiera ha ido a las universidades y hay gente muy consciente”, dijo.

