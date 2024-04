El presidente Andrés Manuel López Obrador dio luz verde a la iniciativa de Morena en la Cámara de Diputados para financiar las pensiones de los trabajadores con cuentas de Afore no reclamadas.

El presidente López Obrador aseguró que no hay nada que temer porque la reforma es para que el gobierno tenga 40 mil millones de pesos que “sudan” en cuentas de las administradoras para el retiro.

Explicó que se busca que esa opción sea otra de las fuentes de financiamiento del Fondo de Pensiones del Bienestar, que manejará el Banco de México.

“Para todos los trabajadores no se tocan las Afore de nadie, al contrario, se protegen, no hay nada que temer sobre los fondos de pensiones. Lo que es de los trabajadores, al contrario, estamos fortaleciendo esos fondos”, aseveró.

Consideró que sus opositores han tergiversado la iniciativa.

“Estaba viendo que Mario di Costanzo —quien fue secretario de Hacienda del “gobierno legítimo” de López Obrador y hoy es su opositor— dice que es como el Fobaproa y dice que nos vamos a robar las Afore de los trabajadores”, comentó.

Acusó que las administradoras de las Afore se quedan con pensiones no reclamadas. “Pasa un tiempo y se quedan con ese dinero, por eso hacen ruido, porque ese dinero se les queda a ellos. Si una persona no reclama se le queda a las Afore”.

López Obrador recordó que se hizo un cambio legal para que esos remanentes no reclamados pasaran al fondo del IMSS y ahora lo que se plantea es que esos remanentes también vayan al fondo de pensiones. Enfatizó que las Afore no han entregado dichos recursos no reclamados, por eso se busca que quede en la ley.

“Quedará una reserva para que si pasa el tiempo y un trabajador los reclama se le entreguen, pero no dejar los fondos en las Afore, porque ahí está sudando el dinero o puede quedarse en definitiva en las Afore. Se hace un cálculo de hasta 40 mil millones de lo no reclamado”, dijo.

Señaló que se trata de algo bueno y que desconoce qué estén pensando sus adversarios porque su administración no ha usado en nada los recursos de las Afore.

Recordó que al inicio de su gobierno las Afore cobraban cantidades muy altas de comisiones y se envió una iniciativa y se estableció un promedio en el cobro.

“Sólo por ese promedio los trabajadores han obtenido 150 mil millones de pesos, con esa decisión que tomamos, porque las administradoras avisaban y cobraban comisiones altísimas. Entonces, no hay nada que temer en cuanto a la cantidad de ahorros por pensiones”, insistió.

Recordó que el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar corregirá los errores de la reforma al sistema de pensiones que hizo el expresidente Ernesto Zedillo (1997) y que repitió el expresidente Felipe Calderón.

“Un trabajador cuando se jubila en vez de recibir el 100% de su salario recibe el 40% o menos. Ya empezamos a corregir eso, pero de todas maneras con la reforma que hicimos recibirán 50% o 60%; lo que queremos es que reciban el 100%”, explicó.

Dijo que el Fondo de Pensiones compensará a los trabajadores que se jubilen y que reciban lo justo, lo que se financiará con recursos de lo que se confisca por medio del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, las utilidades del Tren Maya, Mexicana de Aviación, el Tren Transístmico y los terrenos y bienes de Fonatur.

...Y comisión de San Lázaro la aprobaría el próximo lunes

Este mismo lunes, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados dictaminará la iniciativa del coordinador de Morena, Ignacio Mier, que plantea crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual sería financiado con los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años que hayan cotizado en las Afore y no los reclamen antes de esa edad.

Así lo adelantó la presidenta de la comisión, la diputada Ivonne Cisneros (Morena), luego de que en la sesión ordinaria de ayer la propia comisión bajó del orden del día la reforma presidencial para condonar deudas y recargos que los gobiernos de los estados tienen con el ISSSTE, como un incentivo para que puedan contribuir al Fondo de Pensiones del Bienestar.

La legisladora guinda detalló que se determinó dictaminar la propuesta de Mier Velazco en lugar de la del Ejecutivo, porque integra las propuestas de López Obrador y las amplía.

“Recibimos esta iniciativa [de Ignacio Mier], que ciertamente recoge algunos aspectos de la iniciativa del Presidente, pero la amplía más y es la más benéfica. Estamos buscando crear un Fondo de Pensiones para el Bienestar que logre tener como fondo semilla una cantidad de recursos suficientes para iniciar lo que será una gran transformación en el sistema de pensiones de México, para ir caminando hacia un sistema mixto en donde el Estado, de manera responsable y solidaria, pueda coadyuvar a que las pensiones raquíticas que dan las Afore puedan ser complementadas y que todos los trabajadores al momento de retirarse puedan recibir 100% de su salario base de cotización”, declaró.

Cisneros Luján aprovechó para descartar que el proyecto plantee aumentar a 70 años la pensión y quitar de tajo los recursos de las Afores, y explicó que, por el contrario, la propuesta establece el principio de “imprescriptibilidad”, para que cuando un trabajador no reclame los recursos de su Afore, éstos sean transferidos al Fondo de Pensiones, pero con la posibilidad de devolver el dinero en el momento en que sea reclamado. Adelantó que la iniciativa será modificada para incluir la posibilidad de que las deudas de estados al ISSSTE vayan al fondo.