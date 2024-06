El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que en su gobierno, aún a disgusto, los empresarios “no se portaron mal”, y la relación con ellos fue muy buena porque "supieron ser institucionales".

"No se portaron mal, fue muy buena la relación con los empresarios y nos entendimos. Yo tengo que agradecerles de que, aun a disgusto, supieron ser institucionales", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes 21 de junio en Palacio Nacional.

“Y lo más importante, cuando se les planteó de que eran otros tiempos y eran otras reglas, y que había que pagar impuestos, porque si pagaban impuestos, pero había un grupo que no pagaba, no es de que todos los empresarios no pagaban, sí, sí pagaban, pero sí había un grupo selecto, muy cercano al gobierno y coincidía de que eran los más grandes, las grandes empresas, los bancos financieros”, mencionó.

El Presidente destacó que el empresariado entendió que ya no habría condonación de impuestos, como, reprochó, ocurría en el pasado de manera legal, con el aval del titular del Ejecutivo y del secretario de Hacienda en turno.

Aseguró que el no permitir la condonación de impuestos ha ayudado a la recaudación de impuestos y no se tuvo que endeudar al país.

"Cuando se habló con ellos entendieron de que ya no iban a haber condonaciones de impuestos como era antes, incluso era hasta legal, todo lo que los condonaban lo autorizaba el Presidente en turnos y el secretario de Hacienda, pero nada más que era injusto, inmoral. ¿Cómo un campesino al comprar un machete, un molino para hacer sus tortillas, una muda de ropa tenía que pagar impuestos y los de mero arriba no pagaban?, declaró.

“Eso nos ha ayudado muchísimo porque se ha mejorado la recaudación, creció la recaudación en el sexenio también como nunca y no tuvimos que acudir a endeudar al país aun enfrentando la pandemia”, agregó.

