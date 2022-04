Luego de que se aprobó nacionalizar el litio, para “no perder el sentido del humor”, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió que en redes sociales hay dos propuestas de nombres para al empresa del Estado mexicano que manejará este mineral, además que mostró un mensaje que escribió la senadora panista Lilly Téllez en contra de la creación de “AMLITIO”.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador mostró “una encuesta” que mostraba las opciones de nombre para la empresa encargada del litio: “Agencia Mexicana del Litio (AMLITIO)” o “Litio Mexicano (LITIOMEX)”.

“Es que me dio risa verlo y no hay que perder el sentido del humor. Es que hay alguien que hizo una encuesta, que preguntó si le ponía ‘AMLITIO’”, contó el presidente López Obrador al soltar una carcajada.



Foto: Captura de pantalla

Sobre “LITIOMEX”, el presidente López Obrador dijo que hay una empresa ya registrada con este nombre.

“Yo tengo en mi testamento político, escrito, de que no quiero que le pongan mi nombre a nada, a nada; y no quiero estatuas y no quiero nombres de calles y nada, absolutamente”, expresó.

López Obrador refirió que tienen 90 días para la presentación de la empresa: “Vamos a buscar que no sea un aparato burocrático, que sea muy eficiente, que sean realmente gente de absoluta confianza, honestos, expertos en la cuestión minera o en la administración pública”.

Pidió no solo pensar en el corto plazo porque “esto va a llevar tiempo”.

AMLO exhibe en la mañanera voto de Lilly Téllez contra la creación de “AMLITIO”

Tras la votación en el Senado de la Ley Minera, el presidente López Obrador exhibió un mensaje que la senadora panista Lilly Téllez escribió en redes sociales contra de “la creación de AMLITIO”.

“Voté contra la creación de AMLITIO. Morena aprobó un monopolio estatal para robar el litio de México y lo privatizaron para ganancia exclusiva de López Obrador y sus cómplices. En el próximo sexenio corregiremos esta aberración”, escribió Téllez.



Voté contra la creación de AMLITIO. Morena aprobó un monopolio estatal para robar el litio de México y lo privatizaron para ganancia exclusiva de López Obrador y sus cómplices. En el próximo sexenio corregiremos esta aberración. — Lilly Téllez (@LillyTellez) April 19, 2022

Al leer el mensaje entre risas, López Obrador dijo que la senadora “propone ese nombre” y refirió que la “excusa de los neoliberales” fue crear monopolios estatales “para vender todos los bienes de la nación”.

“Se llamaba desincorporación de bienes del Estado, y así entregaron los bancos, las minas, las empresas, ferrocarriles, todo; así querían acabar con la Comisión Federal y con Pemex”, dijo el Presidente.

“Y no está mal la senadora, ese es su pensamiento, nada más que yo pienso de otra forma y es normal en una democracia, no podemos todos pensar todos de la misma manera; pero ese pensamiento fue el que sirvió para acompañar el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México, ese pensamiento y eso es lo que añoran”, agregó López Obrador.

Confió en que el próximo sexenio se mantenga la ley para que el litio sea propiedad de la nación, no de particulares “ni mucho menos de extranjeros”.



Foto: Captura de pantalla

