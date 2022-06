AMLO. En su gira por Edomex retoma su frase electoral “Por el bien de todos, primero los pobres”

A casi una semana del acto de unidad morenista en la capital Toluca y a un año de la elección para gobernador en el Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población de esta entidad a no perder la fe, que “no nos quiten jamás el derecho a la esperanza” y retomó su frase electoral: “Por el bien de todos, primero los pobres”

Al encabezar la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en este municipio, el jefe del Ejecutivo federal destacó que por su población, el Estado de México es la entidad que más pobres hay en el país y por lo tanto, indicó, el estado en donde más se apoya a la gente, pues informó que más de 2.5 millones de familias mexiquenses reciben, por lo menos, un apoyo del gobierno federal.

“Es el estado con más población en el país, pues es también el estado con más pobres en todo México. Hay pobreza en Guerrero, Oaxaca, Chiapas que nos duele mucho, pero esos estados tienen mucho menos población que es la que tiene el Estado de México, entonces por eso en el Estado de México es donde más se está apoyando a la gente. En el caso sólo de los beneficios directos de los distintos programas de bienestar, reciben apoyo 2 millones 500 mil familia, de manera directa, y se procura que en los municipios más pobres llegue más el apoyo por qué no puede haber trato igual en tres iguales, la justicia es darle más al que tiene menos".

“Decirles que vamos a seguir trabajando en beneficio del pueblo, atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos, pero dándole preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres".

“Me dio mucho gusto la verdad de estar aquí, pensé que haría más frío, porque conozco esta región y miren, me vine bien forrado y resultó de qué no, que hay calorcito, pero bueno, lo más importante es que no perdamos la fe, que no nos quiten nunca jamás el derecho a la esperanza”, dijo.

Antes, al tomar la palabra, en su mensaje de bienvenida, el gobernador Alfredo del Mazo aseguró que las familias mexiquenses “reconocemos en usted un hombre que cumple sus compromisos con quienes menos tienen y que ha hecho grandes esfuerzos para asegurar que todos los mexicanos tengan las mismas oportunidades para salir adelante”.

“Programas sociales como la pensión para los adultos mayores, el apoyo a las personas con discapacidad, las becas Benito Juárez, Jóvenes construyendo el futuro han llevado a millones de hogares nuevas oportunidades y esperanzas”, agregó.

En el acto, algunos beneficiarios de programas sociales y pobladores levantaron algunas cartulinas en la que dibujaron un delfín con un moño en la cabeza, como apoyo a Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública (SEP) y aspirante a la gubernatura del Estado de México.

El domingo pasado, en Toluca, capital del estado, se llevó a cabo un acto de unidad de Morena en donde asistieron aspirantes presidenciales como el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández y el cual es señalado por la oposición como un acto anticipado de campaña.

