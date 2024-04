Luego que ayer en el debate presidencial, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la alianza PAN-PRI-PRD cuestionara a Claudia Sheinbaum de que en caso de llegar a la Presidencia investigará a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador por estar involucrados en presuntos negocios ilícitos en el Tren Maya, el Mandatario federal emplazó a que presenten denuncias y pruebas de estas acusaciones, pero aseguró que conoce a sus hijos y “no son corruptos”.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que en caso de que se presenten denuncias, él no le hablará al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero para decirle “Oiga, ahí les encargo a mis hijos, se los encargo”.

“Si mis hijos están metidos en negocios ilícitos en el Tren Maya, ¿por qué no presentan denuncias? Si yo he dicho que no acepto la corrupción de nadie, ni de mis hijos, porque nada más es calumniar con la máxima del hampa del periodismo de que la calumnia cuando no mancha, tizna, Sí, nada más que eso es aplicable antes, ¿por qué con nosotros eso no funciona? Por dos razones: una, porque no somos corruptos y sí puedo hablar de mis hijos, porque los conozco y no son corruptos.

“Pero si hay pruebas, adelante. No le voy hablar al fiscal (Alejandro Gertz Manero) para decirle `Oiga, ahí les encargo a mis hijos, se los encargo´. No. Pero, ¿cuáles son las pruebas?”, cuestionó.