AMLO e IP extranjera analizan inversiones

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, y con funcionarios de su gabinete y empresarios estadounidenses para analizar diversos temas, entre ellos proyectos relacionados con el sector energético e inversiones.

A las 14:15 horas, el embajador estadounidense se retiró de Palacio Nacional y evitó hacer comentarios a la prensa sobre la reunión, pero trascendió que también se habló sobre la solución a posibles conflictos.

En el encuentro estuvieron el canciller Marcelo Ebrard; Rocío Nahle, secretaria de Energía; Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); Octavio Romero, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Roberto Velazco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería.

Destaca que fue la segunda ocasión en la semana en la que el embajador Salazar se reúne con el Presidente, puesto que el lunes acudió con J. Thomas Hill, CEO de Vulcan Materials Company, empresa estadounidense propietaria de Calica, señalada por el Jefe del Ejecutivo federal de extraer —fuera de permiso— material pétreo de Playa del Carmen, Quintana Roo, lo que provocó un grave daño ambiental.

Insiste en que invite a todos

a la Cumbre de las Américas

En la conferencia mañanera, López Obrador indicó que esperará a que haya una definición del gobierno de Estados Unidos, en quien confía que invite a todos los países del continente a la próxima Cumbre de las Américas, para decidir su asistencia.

El Mandatario federal dijo que en el gobierno de Joe Biden no hay cerrazón: “Vamos a esperarnos, porque todavía no hay una definición, se está conversando, dialogando. Vuelvo a agradecer al gobierno de Estados Unidos porque no ha habido cerrazón y está tomando en cuenta nuestra propuesta de invitar a todos, que nadie excluya a nadie. Entonces, estamos buscando una respuesta en beneficio de los pueblos. Vamos a esperar”.

Sobre las versiones de que el gobierno de EU invitará a representantes de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la reunión en Los Ángeles, el Presidente pidió no adelantar vísperas. “Vamos a esperarnos, no adelantemos vísperas. Hay muchas filtraciones, hay quienes no quieren que se realice la cumbre o que fracase, o que no asistan todos porque no piensan en la necesidad de unirnos, de hermanarnos. Están muy ideologizados, hay mucho fanatismo, predominan los dogmas y no se piensa en los pueblos.

“Y esto no debe ser sólo un asunto de las cúpulas del poder económico, del poder político, ni siquiera de los llamados expertos internacionalistas que opinan y están ahí sólo sonsacando, atizando las diferencias en vez de buscar la conciliación, los acuerdos. A veces da la impresión hasta de que son usados, que son correas de transmisión de agencias, para ser claros, o de partidos o grupos. Entonces, vamos a esperarnos y ya vamos a informar nosotros”, agregó.

"Estoy contento por la recaudación"

Ayer, López Obrador presumió que se levantó contento porque estamos arriba en la recaudación de fiscal y en la inversión extranjera directa (IED).

“Hoy me levanté contento porque está bien la recaudación, es histórica”, dijo al señalar que la IED llegó a 19 mil 428 millones de dólares” y detalló que tiene que ver con la fusión de Televisa y Univision y con la reestructuración de Aeroméxico.