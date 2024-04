Alvarado, Ver.- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó este domingo la importancia de seguir fortaleciendo la integración económica con Estados Unidos, para posteriormente hacerlo en todo el continente, pero con un pacto de reglas claras que garanticen el respeto mutuo a las soberanías.

Al encabezar en la Heroica Escuela Naval Militar la ceremonia del 110 Aniversario de la Defensa del Puerto de Veracruz ante la invasión de tropas de Estados Unidos, el jefe del Ejecutivo federal confió en que, en medio de procesos electorales en ambos países y a poco más de cinco meses de que deje el cargo, se mantenga la política de buena vecindad.

“Aquí lo importante es cómo fortalecer esa integración económica que conviene a las dos naciones, que le conviene a Estados Unidos y le conviene a México. Fortalecer a América del Norte y posteriormente fortalecer a todo el continente americano. Así como en un inicio se creó la Comunidad Europea, que se convirtió posteriormente en la Unión Europea, así debemos de integrarnos en América. Eso es lo que más conviene para las nuevas generaciones

“Pero se necesita un pacto, un acuerdo de respeto mutuo a nuestra soberanía, reglas claras, porque México no quiere ser un protectorado, ni una colonia, de ningún país extranjero. México quiere seguir siendo un país libre, independiente, soberano. Eso es lo que tenemos que ir alcanzando, hasta ahora ha habido mucho respeto de los gobiernos de Estados Unidos, y espero que se mantenga esa política de buena vecindad. Le he comentado al presidente Biden de que en vez de la frase atribuida a Porfirio Díaz (`Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos´) podamos llevar a la práctica otra, según la cual “¡Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos!”.

110 aniversario de la defensa patriótica del puerto de Veracruz y la Ceremonia de Jura de Bandera de los Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar. Foto: Presidencia

Acompañado por integrantes de su gabinete y por el gobernador Cuitláhuac García, el Mandatario federal aseguró que hay una integración cada vez más con Estados Unidos, país en el que México ya es su principal socio comercial, tras desplazar a China y Canadá.

“¿Qué pasa en nuestro tiempo? hay una realidad, estamos integrándonos en lo económico, en lo comercial cada vez más con Estados Unidos. Trabajan en Estados Unidos 40 millones de mexicanos, ya somos el principal socio comercial en el mundo de Estados Unidos, desplazado a China y a Canadá y se está recibiendo mucha inversión extranjera, en especial mucha inversión de Estados Unidos.

“Nos conviene esa integración, de eso no hay duda, porque esa inversión extranjera y esa inversión pública es lo que reactiva nuestra economía y se generan empleos como ahora que México es de los países con menos desempleo y tiene que ver con la llegada de esa inversión extranjera y con la inversión publica y si hay crecimiento, hay empleos y si hay empleos, hay bienestar y si hay bienestar, hay paz y hay tranquilidad”, dijo.

El presidente López Obrador agradeció el apoyo del almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina (Semar), “porque ha actuado con mucha lealtad a las instituciones”.

“Y sobretodo con mucha lealtad al pueblo de México, realmente fue una buena decisión, la que tomé de nombrarlo secretario de Marina, ha estado a la altura de las circunstancias, igual el secretario de la Defensa, las dos instituciones, que son pilares del Estado nacional, han apoyado mucho en el proceso de transformación que está en marcha en nuestro país, tanto la Secretaría de Marina, como la Secretaría de la Defensa”.

110 aniversario de la defensa patriótica del puerto de Veracruz y la Ceremonia de Jura de Bandera de los Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar. Foto: Presidencia

"La defensa de la patria es un deber permanente e ineludible", asegura el titular de la Semar

El titular de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) almirante José Rafael Ojeda Durán manifestó que la defensa de la patria es un deber permanente e ineludible.

“El sentimiento nacionalista y patriota se mantiene intacto. La defensa de la patria es para nosotros un deber permanente, ineludible, supremo, la soberanía de la paz y el bienestar en nuestro pueblo son nuestra causa y razón de servir a México es nuestra misión”, aseveró acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Subrayó que servir a México es un privilegio de honor, “servir a México es nuestro más alto orgullo”.

Enfatizó que la realidad del México actual dista mucho del contexto predominante durante los hechos ocurridos aquel 21 de abril de 1914.

Destacó que hoy la defensa de la soberanía nacional considera un alto patriotismo el sustento de la fuerza de la razón.

“El diálogo conciliador, el respeto al derecho de autodeterminación de los pueblos y el buen entendimiento y la hermandad internacional, por definición la Secretaría de Marina es una institución de paz al servicio de la nación, escudo de la patria y amparo de los mexicanos.

Almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar). Foto: Presidencia

“Sin embargo, en lo que respecta al espíritu de servicio que los marinos a más de un siglo de la heroica defensa del puerto el sentimiento nacionalista y patriota se mantiene intacto, la defensa de la patria es para nosotros un deber permanente, ineludible y supremo. La soberanía de la paz y el bienestar en nuestro pueblo son nuestra causa y razón de ser”, subrayó el titular de la Semar.

El almirante llamó a los 384 cadetes conformados por 122 mujeres y 262 hombres de primer año que hagan valer cada día esta travesía, empuñando con honor, el deber la lealtad y el patriotismo que se requiere para cumplir con esta noble misión de formarse como marinos.

“Tomen como ejemplo a nuestros héroes navales y correspondan con hechos a la confianza y el cariño que los mexicanos depositan en la Secretaría de Marina Armada de México, manténganse siempre listos ante el llamado de la patria.

“Que sus mejores armas sean el conocimiento, el bien, la decisión de ser buenas personas. Siempre con su actuar basado en la justicia, el respeto a los derechos humanos y por supuesto con un inquebrantable amor a México”, refirió.

